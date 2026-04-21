एआईसीसी प्रवक्ता का बड़ा बयान : बोलीं- बीजेपी की राजनीतिक चाल से देश की आधी आबादी को हुआ नुकसान
कांग्रेस की महिला नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा को पहले ही पता था कि महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं टिक पाएगा.
Published : April 21, 2026 at 7:16 PM IST
अजमेर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम ने राष्ट्र के नाम 28 मिनट का संदेश दिया, जिसमें 56 बार कांग्रेस पर हमला किया. त्रिपाठी का आरोप था कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ प्रोपेगंडा कर रही है. एआईसीसी प्रवक्ता मंगलवार को अजमेर में थीं, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की.
त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की महिला आरक्षण बिल को लेकर कभी मंशा ही नहीं थी. मंशा होती तो 2014 और 2019 में बहुमत की सरकार होने के बावजूद बिल नहीं लाया गया. अब चुनाव से पहले विशेष सदन बुलाकर बिल लाने की कोशिश की गई, जिसका कांग्रेस और विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की मंशा का विरोध कर रही हैं. बीजेपी नहीं चाहती कि महिला आरक्षण बिल आए. यही वजह है कि बिल को 534 सांसदों के साथ लागू करने की बजाय परिसीमन का हवाला देकर अटक लगाई गई है. चुनावी लाभ के लिए विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं. त्रिपाठी ने कहा कि परिसीमन की बंदूक महिलाओं के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश की गई है.
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महिलाओं को हुआ नुकसान : पूजा ने कहा कि देश की आधी आबादी महिला है. महिलाएं हर उस प्रक्रिया से जुड़ने से इनकार करती हैं, जिसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है. सदन में बिल डिफीट हुआ है और यह लोकतंत्र की जीत है, लेकिन इसमें महिलाएं हारी हैं. त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी का प्रोपेगंडा देश भर में महिला आरक्षण को लेकर चल रहा है. सर्वदलीय बैठक में बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, न ही राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोई वार्ता हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को तमाशा करने की आदत है. बाजे-गाजे के साथ भाजपा ने यह कार्यक्रम चलाया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तेज तर्रार है, उन्हें पहले ही पता था कि महिला आरक्षण बिल सदन में नहीं टिक पाएगा, इसलिए उनका प्लान बी पहले से तैयार था. महिला विरोधी कौन है, यह देश की महिलाओं को समझ में आ रहा है. बीजेपी की राजनीतिक चाल से देश की महिलाओं को नुकसान हुआ है. एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि सदन में महिला आरक्षण बिल की आड़ में बीजेपी की कोशिश विपक्ष को जाल में फंसाने की थी, लेकिन वे खुद ही जाल में फंस गए.