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Exclusive : मोहन प्रकाश बोले- बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाए, 2029 में राहुल बनेंगे PM

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और देश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का दावा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो देश भर से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाए. मोहन प्रकाश का कहना है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. वोट चोरी, SIR सहित कई अन्य मुद्दों पर मोहन प्रकाश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.