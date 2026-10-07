Exclusive : मोहन प्रकाश बोले- बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाए, 2029 में राहुल बनेंगे PM
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले- क्या भाजपा के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जो आज विपक्ष के साथ हो रहा है? फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : October 7, 2026 at 6:51 AM IST
जयपुर: वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और देश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का दावा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो देश भर से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाए. मोहन प्रकाश का कहना है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. वोट चोरी, SIR सहित कई अन्य मुद्दों पर मोहन प्रकाश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
सवाल: वोट चोरी और SIR आर के मुद्दे पर देश में हल्ला मचा है. क्या लगता है कि जनता कांग्रेस के साथ आएगी?
जवाब: देश की जनता कांग्रेस के साथ आएगी या नहीं आएगी, ये अलग प्रश्न है. प्रश्न यह कि जब मुल्क आजाद हुआ तो ये सोचा गया कि हम कैसे शासन करेंगे. हमारी सरकारें कैसे बनेंगी. उसमें यह तय हुआ कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा. वो इलेक्टोरल रोल को तैयार करेगा और इलेक्टोरल रोल के आधार पर जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, वो सरकार चलाएगा और उसके जिम्मे पूरे मुल्क की नीतियां बनाने का काम होगा. यही व्यवस्था 1952 से चली आ रही है.
थोड़ी बहुत शिकायत रहती थी तो उन शिकायतों का निवारण भी होता था, लेकिन अब SIR के नाम पर वोट को काटा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर जहां पर न्याय की अंतिम उम्मीद रहती थी, वहां पर इसे जरूरी चीज नहीं समझा जा रहा है. मुझसे कहा जाए कि अपने पिता का 2003 का वोटर लिस्ट लेकर आओ, जिनका देहांत 1990 में हो गया है तो मैं वोटर लिस्ट कहां से लेकर के आऊंगा. यह सब प्रावधान आज तक कभी भी नहीं रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है कि हमने फॉर्म 6 की मंजूरी दी ही नहीं है. दो चुनाव आयुक्त ने सवाल खड़े किए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों चुनाव आयुक्त बराबर हैं. या तो फैसला बहुमत से होगा या सर्वसम्मति से होगा. बिना बहुमत के या बिना सर्व सम्मति के अगर कोई फैसला हुआ है तो वो गैरकानूनी है. ऐसा करने वाले को तुरंत जेल होनी चाहिए. यह केवल एक आदमी के वोट का सवाल नहीं है, यह लोकतंत्र के नियम को हिलाने वाला कदम है, जो उन्होंने उठाया है. देश में 13 करोड़ लोगों के वोट काट दिए गए. राहुल गांधी वोट चोरी के मामले को बहुत पहले से उठा रहे हैं. अमित शाह केवल इसलिए गृहमंत्री हैं कि उनका काम वोट चोरी करना, सरकारों को चोरी करना, विधायक-सांसद को तोड़ना रह गया है.
सवाल: बीजेपी का कहना है कि SIR का मुद्दा उठाकर कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है?
जवाब: भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक डिजाइन है कि जो हमको वोट नहीं देते हैं उनका वोट का अधिकार ही छीन लो. पहले सरकारों को जनता चुनती थी और भाजपा चुनती है कि कौन हमरा मतदाता होगा जो हमें चुनेगा. देश में महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है. शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है. उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है. उस पर नहीं बोलते हैं. इन्होंने सोच लिया है कि इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं देना है. केवल वोट काट दो, अगर वोट काटने के बावजूद बहुमत नहीं आ रहा है तो पुलिस लगाकर लूट लो.
सवाल: पुलिस पर तानाशाही, गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं?
जवाब: पुलिस गुंडागर्दी नहीं कर रही, बल्कि उनसे गुंडागर्दी करवाई जा रही है. आजादी के बाद राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार निकाय चुनाव में हुआ है. पार्षद को तोड़ने का काम पुलिस का नहीं है, यह काम राजनीतिक दलों का है. राजनीतिक दल के लोग वहां पर जाएं और बात करें, लेकिन पुलिस बाड़ेबंदी में पहुंच रही है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उन पर संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं. पहले बंगाल में भी ऐसा ही किया है. बंगाल में जिन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नहीं जीत रही है, वहां पर वोट काट दिए और वहां पर इतनी पुलिस लगा दी कि लोग डर के मारे वोट ही नहीं डाल पाए.
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सवाल: अगले साल यूपी सहित पांच राज्यों में चुनाव हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी?
जवाब: देश के किसी कोने में बेलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त ना हो जाए तो हमसे कहना. बीजेपी नौजवानों को पैलेट गन से मार रही है. महिला पत्रकारों को पुरुष पुलिस कर्मी उठा कर ले जा रहे हैं, उन्हें घसीट रहे हैं. क्या यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता है. रिपोर्ट लिखवाने वालों को ही उठाकर थाने में बंद कर दिया.
दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, जहां पर तानाशाही होती है, वहीं पर ऐसा होता है, लेकिन भारत में तो लोकतंत्र है. अगर कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद इतने वर्षों तक इस लोकतंत्र को मजबूत करके नहीं रखा होता तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते थे. भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है. उन्होंने खूब आंदोलन की है, क्या कभी उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है. कांग्रेस की पिछली सरकार इस तरह का व्यवहार करती तो क्या वो राजनीति में आगे बढ़ पाते.
सवाल: क्या 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे?
जवाब: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं. आमतौर पर यही होता है कि जब विपक्ष की जीत होती है तो पहला दावा नेता प्रतिपक्ष का ही होता है. राहुल गांधी जिस तरह से इस देश में हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. आदिवासियों और दलितों के साथ क्या हो रहा है. किसानों के साथ क्या हो रहा है, 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर मर गए.
राजीव गांधी के समय भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन तब राजीव गांधी ने एक सप्ताह में किसानों की मांग पूरी की थी. किसान अन्नदाता हैं, उनकी मांग सुननी चाहिए. आपकी सत्ता लेने नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जान बचा लें, ताकि वे देश के लोगों को अन्न पैदा कर सकें और यह देश तरक्की कर सके. मोदी सरकार उनको अपना दुश्मन समझती है.
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2029 के चुनाव में भी बीजेपी का यही रवैया रहेगा कि वोट काट दो, लोगों को वोट डालने के लिए घर से मत निकलने दो. ईवीएम का सवाल कितनी बार उठा है, देश में भाजपा को छोड़कर सभी दल चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए. चुनाव आयोग और मोदी सरकार में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तब इन्हें पता चल जाएगा कि जनादेश किसके साथ है.