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वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने BJP पर साधा निशाना; सहारनपुर में अनुमा आचार्य ने कहा- "दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ तो कांग्रेस करेगी आंदोलन"

वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रागिनी नायक और सहारनपुर में अनुमा आचार्य ने की प्रेसवार्ता.

वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेसवार्ता
वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेसवार्ता (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:55 PM IST

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वाराणसी/सहारनपुर : धर्मनगरी काशी में शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रागिनी नायक ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में छोटे लोगों को रखकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि हर छोटे-छोटे मामले में सामने आने वाले प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं इस पूरे मामले में अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा और ट्रस्ट प्रबंधन पर तीखा हमला बोला.


कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रागिनी नायक ने कहा कि जिस तरह से लगातार ट्रस्ट से जुड़ी चीज सामने आई है, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इसमें देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? सरकार ने दबाव में आकर SIT तो बना दी, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट को जनता के सामने लाने से क्यों डर रही है? आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है?

उन्होंने कहा कि जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर सत्ता पर बैठने की कोशिश करते हैं, राजनीति और धर्म का घालमेल करते हैं उन्होंने ही शायद राम चरित मानस नहीं पढ़ी. उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी प्रभु श्रीराम की ओर से कह रहे हैं जो झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, फरेब करता है, षडयंत्र करता है वह प्रभु राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकता. और अंत में मैं कहूंगी की जनता जनार्दन को भी प्राप्त नहीं कर सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी जा रही हैं, 6 साल में कितनी चोरियां हुई होंगी? उन्होंने कहा कि यह कह दिया जाता है कि छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, उन्होंने ही फर्जी रशीदें छाप लीं, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिये.

सहारनपुर में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तीखा हमला बोला : कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शनिवार को सहारनपुर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर भाजपा और ट्रस्ट प्रबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में यदि दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि "भगवान राम सब देख रहे हैं और सत्य एक न एक दिन सामने जरूर आएगा."

कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जानी चाहिए. उनका कहना था कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. ऐसे में यदि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय मामलों को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई देश के सामने लाई जानी चाहिए.



उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो मौजूदा ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाना चाहिए. इसके स्थान पर धर्माचार्यों, निष्कलंक प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सम्मानित व्यक्तियों तथा समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल कर नया ट्रस्ट गठित किया जाए, ताकि मंदिर का संचालन पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो सके.

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