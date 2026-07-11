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वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने BJP पर साधा निशाना; सहारनपुर में अनुमा आचार्य ने कहा- "दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ तो कांग्रेस करेगी आंदोलन"

वाराणसी/सहारनपुर : धर्मनगरी काशी में शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रागिनी नायक ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में छोटे लोगों को रखकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि हर छोटे-छोटे मामले में सामने आने वाले प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं इस पूरे मामले में अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा और ट्रस्ट प्रबंधन पर तीखा हमला बोला.







कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. रागिनी नायक ने कहा कि जिस तरह से लगातार ट्रस्ट से जुड़ी चीज सामने आई है, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इसमें देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? सरकार ने दबाव में आकर SIT तो बना दी, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट को जनता के सामने लाने से क्यों डर रही है? आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है?

उन्होंने कहा कि जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर सत्ता पर बैठने की कोशिश करते हैं, राजनीति और धर्म का घालमेल करते हैं उन्होंने ही शायद राम चरित मानस नहीं पढ़ी. उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी प्रभु श्रीराम की ओर से कह रहे हैं जो झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, फरेब करता है, षडयंत्र करता है वह प्रभु राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकता. और अंत में मैं कहूंगी की जनता जनार्दन को भी प्राप्त नहीं कर सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी जा रही हैं, 6 साल में कितनी चोरियां हुई होंगी? उन्होंने कहा कि यह कह दिया जाता है कि छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, उन्होंने ही फर्जी रशीदें छाप लीं, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिये.

