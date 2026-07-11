कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का सवाल- राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी? अभय दुबे बोले- खुलासा हुआ तो सभी जेल जाएंगे
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे शनिवार को मेरठ में थे. उन्होंने कहा, विपक्ष को गाली देकर पाप पर परदा नहीं डाल सकते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 9:54 PM IST
मेरठ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे शनिवार को मेरठ पहुंचे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर उन्होंने इसे सबसे बड़ा पाप बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि राम मंदिर के लिए स्ट्रक्चर कितने एरिया में बना और प्रति स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आई, जिस दिन ये खुलासा होगा उस दिन ये सारे जेल में होंगे. पढ़िए ईटीवी भारत से अभय दुबे की बातचीत.
अभय दुबे ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है. इससे घृणित पाप सनातन धर्म में और कुछ नहीं हो सकता. यह चढ़ावा चोरी भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में की गई है. जब से इन्होंने रामजन्मभूमि के लिए आंदोलन किया तब से ही चंदा चोरी के आरोप लग रहे है.
पहले भी लगे हैं चोरी के आरोप : उन्होंने कहा, ये आरोप हमने नहीं लगाए, बल्कि खुद विश्व हिन्दू परिषद ने जब शिला पूजन किया था, तब एक दूसरे के सिर फोड़े थे, तब यह आरोप लगे थे कि करोड़ों रुपए का गबन हो गया है. तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1990 में इनको नोटिस दिया था. खुद निर्मोही अखाड़े ने भी 2014 में चिट्ठी लिखी थी कि इन्होंने 1400 करोड़ रुपया चोरी कर लिया.
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे जमीन के सौदों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी. जमीन की खरीद दाम बढ़ा कर की गईं थी. सरासर आस्था पर डाका डाला गया है, यह हजारों करोड़ की चंदा चोरी है.
राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को सर्वेसर्वा बनाया : कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, विपक्ष को गाली देकर आप अपने पाप पर परदा नहीं डाल सकते. मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आस्था में माता ने आंचल में भरकर जो पूंजी दान की यह लोग उसको भी खा गए. अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने के आरोप नृपेंद्र मिश्र पर लगाए जाते थे और उन्हीं को इस पार्टी ने खास तौर से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का सर्वेसर्वा बना दिया था.
संघ की पत्रिका में नृपेंद्र मिश्र को लेकर एक समय था जब आर्टिकल लिखे गए थे और उन्हीं को सर्वेंसर्वा बना दिया गया. 40% कमीशन खाने के आरोप तक लग रहे हैं. एक लाख लोग पांच लाख गांव में गए और 12.50 करोड़ लोगों से मंदिर के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया.
हजारों-करोड़ों का चंदा खा गए : कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि राम मंदिर के लिए स्ट्रक्चर कितने एरिया में बना और प्रति स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आई. जिस दिन ये खुलासा होगा उस दिन ये सारे जेल में होंगे. ये लोग पाप पर पर्दा डाल रहे हैं, ये लोग हजारों-करोड़ का चंदा खा गए हैं.
चार दशक से ज्यादा समय हो गया है यूपी में कांग्रेस की पावर बढ़ नहीं पा रही है? इस सवाल पर अभय दुबे ने कहा, पार्टी जनता के साथ खड़ी है, सेवा कर रही है, पावर इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर कायम राजनीतिक दल है. जब हम सत्ता में थे तो क्या हम यह सब काम नहीं कर सकते थे जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमारी एक विचारधारा है.
कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी : उन्होंने कहा, समाज में जहर का बीज नहीं बो सकते थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं कर सकते थे, क्या हम उनके खाते सीज नहीं कर सकते थे, या हम सीबीआई के साथ मिलकर इनको जेल नहीं भेज सकते थे. हम चाहते तो यह दो सीट भी नहीं जीतते. हम इस देश की वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, संस्कारों को एक साथ रखना चाह रहे हैं, उससे समझौता नहीं करेंगे. चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े. हमारे लिए यह प्रश्न देश का है, सत्ता के लिए स्वार्थ का नहीं है.
अभय दुबे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री इस मामले पर मौन क्यों हैं. हाथरस की घटना को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्राथमिकता से पहले भी उठाया था और पार्टी किसी भी पीड़ित परिवार की आवाज बनकर बार-बार मुखर होकर मुद्दों को उठाती है. हम डेमोक्रेटिक लोग हैं.
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