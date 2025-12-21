अनुमा आचार्य ने मनरेगा से लेकर बिजली बिल तक केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा, बोलीं- बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध में व्यस्त
नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राज्य सरकार की भी गिनाई खामियां.
बिलासपुर: नेशनल हेराल्ड मामले पर आए फैसले के बाद कांग्रेस पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य पहुंची. उन्होंने केंद्र के साथ राज्य सरकार पर भी हमला बोला.
राज्य सरकार को कितने अंक?: इस सवाल पर अनुमा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने भूपेश बघेल सरकार की बिजली बिल हाफ योजना पर प्रहार किया. इसके साथ ही जमीन से जुड़े कानूनों में बदलाव किए और महतारी वंदन योजना की स्थिति भी बेहद खराब है. अब आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है.
लोगों को आवाज उठानी होगी: अनुमा ने राज्य सरकार को मनुवादी और ब्राह्मणवादी बताया. कहा कि कांकेर के चर्च पर हुआ हमला इस बात का उदाहरण है कि सरकार अपनी हेकड़ी चलाना चाहती है और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है. छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां एससी और एसटी वर्ग की आबादी अधिक है. यहां की जनता को यह समझना होगा कि उनके अधिकारों पर किस तरह चोट की जा रही है. लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और विपक्ष का साथ देना होगा.
देश पर कोई विपदा या आपदा होती है तो PM मोदी कुछ नहीं बोलते है. बोलने से जवाबदेही बढ़ेगी इसलिए किसी योजना या काम पर ये लोग कुछ बोलते नही हैं- अनुमा आचार्य, प्रवक्ता, कांग्रेस
नेशनल हेराल्ड केस निराधार था: अनुमा आचार्य ने इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध बताया. उन्होंने कहा कि बीते 12-13 वर्षों तक सीबीआई और ईडी खुद मानती रही कि न कोई वित्तीय लेन-देन हुआ, न संपत्ति का ट्रांसफर और न ही कोई मूल अपराध था. अदालत के हालिया फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला निराधार था. यह फैसला केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की जीत है.
मनरेगा पर भी दिया बयान: अनुमा ने मनरेगा को लेकर कहा कि यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नाम बदलने और संरचना में बदलाव कर इस योजना को कमजोर किया है. फंडिंग पैटर्न को 90-10 से 60-40 किया गया. काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए गए. ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनना संघीय ढांचे पर सीधा हमला है. 125 दिन रोजगार देने का दावा कागजी है, जबकि वास्तविकता में मजदूरों को 40-50 दिन से अधिक काम नहीं मिल रहा है.