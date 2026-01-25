अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस, हरिद्वार में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग
हरिद्वार में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 25, 2026 at 4:24 PM IST
हरिद्वार: प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए टकराव में कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है. इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कांफ्रेंस करने पहुंचे आलोक शर्मा ने पूरी घटना को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार बताया और कहा कि प्रशासन को उन्हें सम्मान के साथ स्नान कराना चाहिए. आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है. आलोक शर्मा ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति पर भी सवाल उठाए.
आलोक शर्मा ने कहा कि प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है. कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है. शनिवार को भी कुछ हुड़दंगी उनके शिविर में घुस आए थे, उसके बाद शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है. इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराए.
वहीं शंकराचार्य के धरने को लेकर साधु संतों के आ रहे अलग अलग बयानों के सवाल पर आलोक शर्मा ने कहा कि, उन्हें किसी साधु संत के पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार नहीं है. वो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं. उनके लिए सभी अखाड़े और साधु संत आदरणीय और पूजनीय हैं. फिर भी 'बटोगे तो काटोगे का नारा' भाजपा ने ही दिया. इसलिए सभी को समझना चाहिए कि भाजपा किसको बांट रही है. उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस शंकराचार्य के समर्थन में उनके साथ खड़ी है और प्रशासन के कृत्यों का विरोध करती है.
इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में उत्तराखंड सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार ने बंद के आह्वान के चलते जल्दबाजी में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी. लेकिन सीबीआई जांच संस्तुति में क्या आधार है? इसकी कोई जानकारी नहीं दी और न ही पत्र सार्वजनिक किया है. धामी सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है. यदि सरकार की मंशा और नीयत साफ है तो, उस चिट्ठी को सार्वजनिक करना चाहिए. यदि ऐसा नहीं किया तो जनता फिर से सड़कों पर आने को मजबूर होगी, कांग्रेस पार्टी, सरकार से फिर सवाल पूछेगी.
