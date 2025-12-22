ETV Bharat / state

'सीएम धामी चुनाव से पहले हो सकते हैं विदा', आलोक शर्मा का बयान, बोले BJP को उखाड़ फेंकेंगे

हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की. उन्होंने केंद्र और राज्य की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखने की बात कही. आलोक शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि 2027 के चुनाव से पहले ही सीएम धामी की विदाई हो जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा: उत्तराखंड में 2027 में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से नेता उत्तराखंड पहुंच कर कार्यकर्ताओं संग बैठक करने में जुट गए हैं. रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित तमाम पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे.