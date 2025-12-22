'सीएम धामी चुनाव से पहले हो सकते हैं विदा', आलोक शर्मा का बयान, बोले BJP को उखाड़ फेंकेंगे

ETV Bharat / state

December 22, 2025

हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की. उन्होंने केंद्र और राज्य की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखने की बात कही. आलोक शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि 2027 के चुनाव से पहले ही सीएम धामी की विदाई हो जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा: उत्तराखंड में 2027 में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से नेता उत्तराखंड पहुंच कर कार्यकर्ताओं संग बैठक करने में जुट गए हैं. रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित तमाम पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे.

आलोक शर्मा ने राज्य सरकार को फेल बताया: आलोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की. मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं. झूठ के पैरोकार और खनन माफियाओं का कंप्रेजन नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएगा, तब राज्य के मुद्दे ज्यादा हावी होंगे. कांग्रेस केंद्र की नीतियों के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करेगी.

आलोक बोले- 2027 के चुनाव से पहले सीएम धामी की विदाई हो सकती है: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खनन का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मामला, बेरोजगारी हो या पलायन का, या फिर महिला सुरक्षा कांग्रेस पार्टी एकजुट हो कर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री धामी चुनाव से पूर्व ही विदाई ले जाएं. उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा का नाम ही परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि मनरेगा को पैसा बचाओ योजना बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो जी राम जी लेकर आई है, उसका बीजेपी शासित राज्य जै रामजी कर देंगे. इसके नकारात्मक प्रभाग आने वाले समय में मिलेंगे.
