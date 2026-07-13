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कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले- मंदिरों के ट्रस्ट में होने चाहिए गैर हिंदू सदस्य, गोरक्षनाथ पीठ को नवाब आसिफ़ुद्दौला ने दान की थी जमीन

राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय इतिहास की प्राथमिक किताबों को पढ़ना चाहिए.

राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उठाई मांग.
राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उठाई मांग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 4:00 PM IST

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लखनऊ : एक तरफ जहां सरकार वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की बात कर रही है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने मंदिर ट्रस्ट में दो गैर हिंदुओं को रखने की मांग कर दी है. अब इसे लेकर कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता ने बाकायदा बयान जारी किया है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने हिंदू ट्रस्टों में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे सभी समुदायों में आपसी सौहार्द मजबूत होगा.

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि वक्फ संशोधन क़ानून में वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिमों को सदस्य के बतौर नियुक्ति का प्रावधान है. अगर यह वक्फ के लिए उचित है, तो इसी तर्क के आधार पर मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों में भी यह नियम लागू होना चाहिए. अगर वक्फ में यह पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है, तो मंदिरों और मठों में ऐसा न करके सरकार वहां क्यों अपारदर्शिता को बनाए रखना चाहती है?

शाहनवाज आलम ने हिंदू ट्रस्टों में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की मांग की. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि इस्लामी परंपरा के तहत कोई गैर मुस्लिम भी धर्मार्थ के लिए जमीन दान यानी वक्फ कर सकता है. जैसे अधिकतर जगहों पर बंटवारे के बाद पंजाब में रह गए मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीनें सिखों ने वक्फ की हैं. उसी तरह अतीत में बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने मंदिरों के लिए ज़मीनें और जागीरें वक्फ की हैं.

उन्होंने कहा, गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ को अवध के नवाब आसिफ़ुद्दौला की तरफ से 18वीं सदी में वक्फ किया गया है. शाहनवाज़ आलम का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय इतिहास की प्राथमिक किताबों को पढ़ना चाहिए. इससे उन्हें जनता में सांप्रदायिक सौहार्द विकसित करने की परंपराओं की समझ बढ़ेगी.

उन्हें यह जानकारी भी मिलेगी कि कैसे औरंगज़ेब ने बनारस के जंगमबाड़ी मठ, असम की कामाख्या मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित बालाजी मन्दिर और असम के उमानंदा मंदिर को ज़मीन वक्फ की थी. उन्हें औरंगज़ेब से यह भी सीखने को मिलेगा कि प्रशासनिक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव करना राजधर्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसी राजधर्म के तहत औरंगज़ेब ने अपने प्रशासन में 32 प्रतिशत अधिकारी हिंदू रखे थे.

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Last Updated : July 13, 2026 at 4:00 PM IST

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