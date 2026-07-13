ETV Bharat / state

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले- मंदिरों के ट्रस्ट में होने चाहिए गैर हिंदू सदस्य, गोरक्षनाथ पीठ को नवाब आसिफ़ुद्दौला ने दान की थी जमीन

राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उठाई मांग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : एक तरफ जहां सरकार वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की बात कर रही है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने मंदिर ट्रस्ट में दो गैर हिंदुओं को रखने की मांग कर दी है. अब इसे लेकर कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता ने बाकायदा बयान जारी किया है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने हिंदू ट्रस्टों में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे सभी समुदायों में आपसी सौहार्द मजबूत होगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि वक्फ संशोधन क़ानून में वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिमों को सदस्य के बतौर नियुक्ति का प्रावधान है. अगर यह वक्फ के लिए उचित है, तो इसी तर्क के आधार पर मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों में भी यह नियम लागू होना चाहिए. अगर वक्फ में यह पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है, तो मंदिरों और मठों में ऐसा न करके सरकार वहां क्यों अपारदर्शिता को बनाए रखना चाहती है? शाहनवाज आलम ने हिंदू ट्रस्टों में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की मांग की. (Video Credit; ETV Bharat)