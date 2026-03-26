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अपनी ही सरकार पर बरसीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, कहा- झारखंड में विधि व्यवस्था चौपट

रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव से पूर्व विधायक रहीं अम्बा प्रसाद ने अपनी ही सरकार को विधि-व्यवस्था को लेकर कठघरे में खड़ा किया है. रांची प्रेस क्लब में अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ इलाके में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार के बाद की गई हत्या, राजधानी रांची में एक के बाद एक कई पेट्रोल पंपों पर लूट की घटनाओं और जमशेदपुर में घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनका घर ढहाने में ‘सुपर कॉप’ बनी झारखंड पुलिस अपराध को रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने में फेल साबित हुई है.

अंबा प्रसाद ने इस क्रम में राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि व्यवसायी शाम होते ही अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दे रहे हैं.

अंबा प्रसाद का बयान (ETV Bharat)

पुलिस अपराध रोकने में फेल, घर तोड़ने में सुपर कॉप

अंबा प्रसाद ने कहा कि पहले हत्या के मामले में गुमला एक नंबर पर होता था, लेकिन अब राजधानी रांची अपराध की राजधानी बन चुकी है. जामताड़ा साइबर फ्रॉड में विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त कर चुका है. पुलिस घर तोड़ने के लिए सुपर कॉप बन जाती है, लेकिन हत्या की घटनाएं रोकने में क्यों ऐसी तत्परता नहीं दिखाती, यह एक बड़ा सवाल है.

डीजीपी का पद भी भाड़े पर चल रहा है

अंबा प्रसाद ने कहा कि राज्य की पुलिस मुखिया का पद भी भाड़े पर चल रहा है. रिटायरमेंट के बाद डीजीपी की नियुक्ति की गई है और लोगों का पुलिस पर भरोसा उठ चुका है. पहले पुलिस का नंबर 100 था और सौ बार कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठाया जाता था, अब 112 कर दिया गया है और उतना बार कॉल करने के बाद भी नंबर नहीं उठा रही है. उन्होंने कहा कि बड़कागांव की एक बच्ची गायब है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए उसके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

हेमंत सरकार पर सवालिया निशान