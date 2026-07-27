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हल्द्वानी में गरजेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी को देंगे धार

कांग्रेस नेताओं की बैठक ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं में भी अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. आगामी 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे. रैली को सफल बनाने के लिए स्वराज आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर मंथन किया गया. 8 अगस्त को हल्द्वानी में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे: बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस की नजर कुमाऊं पर है. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे. उनकी प्रस्तावित जनसभा को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक सुमित हृदयेश, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य करण मेहरा समेत कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)