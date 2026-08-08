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लाओ, लाओ, कांग्रेस लाओ, हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी हुंकार, जानिये क्या कुछ कहा

हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंच गये हैं. यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है. हल्द्वानी का रामलीली ग्राउंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा रहा.

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता से सहयोग मांगा. कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कांग्रेस को सत्ता में लाने का नारा दिया. कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाती है. उन्होंने कहा कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है. जनता का भरोसा कांग्रेस पर हैं.

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है. यह वीरों की भूमि भी है और इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं. उन्होंने कहा कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट पूरे देश में प्रसिद्ध हैं. इसी धरती से निकले वीर सपूत को पहला परमवीर चक्र मिला. इसलिए आप सभी गर्व से कह सकते हैं कि हम देश की रक्षा करने वाले लोग हैं. उन्होंने कहा आज पवित्र दिन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को 'अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा आज से कांग्रेस भी बड़े अभियान की शुरूआत कर रही है.