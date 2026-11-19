दिल्ली में गहलोत की बढ़ती सक्रियता और सियासी मायने...कांग्रेस में राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा तेज
दो साल तक दिल्ली की राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले गहलोत पिछले तीन महीने से राष्ट्रीय राजधानी में लगातार सक्रिय हैं.
Published : November 19, 2026 at 3:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक नई चर्चा को जन्म दे दिया है. 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली के बाद से गहलोत का यह तीसरा दिल्ली दौरा है. बुधवार को तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंच कर पुष्प अर्पित किया.
राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी लगातार मौजूदगी को कांग्रेस के भीतर उनकी संभावित नई भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि गहलोत 17 नवंबर को ही सात दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौटे थे. जयपुर पहुंचने पर उन्होंने खुद को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों को खारिज किया था. जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से कोई जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करने के संकेत भी दिए थे.
गहलोत ने कहा था कि वे राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं. उनका एक ही मकसद है कि हमेशा राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहें. हालांकि, पार्टी हाईकमान उन्हें कोई जिम्मेदारी देता है तो वे इससे इंकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. पार्टी को मजबूत करने में उनका क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं.
दिल्ली आना-जाना एक रूटीन प्रक्रिया : वहीं, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि दिल्ली आना-जाना एक रूटीन प्रक्रिया है. पार्टी के कार्यक्रम चाहे दिल्ली में हो या चाहे जयपुर में, उनमें शरीक होता हूं. पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलने से मैं पहले ही इंकार कर चुका हूं, फिर भी पार्टी हाईकमान कोई जिम्मेदारी देता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा.
पढ़ें : अशोक गहलोत का बड़ा बयान: बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन हाईकमान का हर फैसला सर्वोपरि
तीन महीने से दिल्ली में बढ़ी सक्रियता, दो साल तक बनाए रखी थी दूरी : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि अशोक गहलोत की दिल्ली में लगातार बढ़ती सक्रियता को सामान्य राजनीतिक गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जा सकता. सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत के राजनीतिक कदमों के अपने मायने होते हैं. पिछले करीब तीन महीनों से गहलोत राष्ट्रीय राजधानी में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं. इससे पहले करीब दो साल तक उन्होंने दिल्ली की राजनीति से दूरी बनाए रखी थी.
आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को नमन किया। इंदिरा जी ने हर कठिन घड़ी में देशहित को सर्वोपरि रखा और अंतिम साँस तक देश की सेवा की। आज जब देश की एकता और संस्थाओं की मज़बूती की चर्चा होती है, तो इंदिरा जी की दृढ़ता और दूरदर्शिता और भी याद आती है। उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 19, 2026
इस दौरान गहलोत मुख्य रूप से उन्हीं राज्यों में सक्रिय दिखाई देते थे, जहां कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उन्हें चुनावी पर्यवेक्षक या अन्य जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, लेकिन अब लगातार दिल्ली पहुंचना, राष्ट्रीय नेताओं के साथ कार्यक्रमों में शामिल होना और सोनिया गांधी के साथ उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर अटकलों को हवा दी है. योगेश शर्मा का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है. हालांकि, वे आगे भी इस पद पर रहेंगे या नहीं, ये पार्टी के थिंक टैंक को सोचना है, लेकिन खरगे अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश का दौरा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में चर्चा यही है कि गहलोत को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर खरगे के बोझ को कम किया जा सकता है.
सोनिया गांधी के साथ नजदीकी और लगातार मुलाकातों के सियासी मायने : गहलोत की दिल्ली में सक्रियता के बीच सोनिया गांधी के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, पार्टी का कोई नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान इसकी चर्चा करते हुए नजर आते हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी का अपना राजनीतिक महत्व है और गहलोत के साथ उनके पुराने संगठनात्मक और राजनीतिक संबंध रहे हैं. ऐसे में दोनों नेताओं का एक साथ कार्यक्रमों में नजर आना पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.
पढे़ं : गहलोत बोले- स्थायी भर्ती के नाम पर युवाओं को थमा रहे संविदा की नौकरी, डोटासरा और जूली ने पूछा- भाजपा को जनादेश से डर क्यों?
गहलोत को सत्ता और संगठन का लंबा अनुभव : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि गहलोत का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ लंबे समय से संवाद रहा है. वे संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर काम करने का अनुभव रखते हैं. यही वजह है कि उनकी दिल्ली यात्राओं को केवल राजस्थान की राजनीति तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय संगठन में उनकी संभावित भूमिका के नजरिए से भी चर्चा हो रही है. गहलोत राजस्थान के मुद्दों पर तो आक्रामक रहते ही हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आक्रामक रहते हैं. मोदी सरकार और संघ को भी निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.
अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि जिस तरह से 25 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने को लेकर अशोक गहलोत ने हाईकमान के पर्यवेक्षकों को लौटाकर जिस तरह से सीधे चुनौती दी थी, उसके बाद से ही पार्टी हाईकमान और गहलोत के रिश्तों में दूरियां बन गई थी. लेकिन अब उन रिश्तों पर जमीन बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है.
इसकी एक वजह यह भी है कि सोनिया गांधी के विश्वस्त नेताओं में माने जाने वाले अहमद पटेल का निधन हो चुका है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं. ऐसे में अब केवल अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी के करीबी हैं. पार्टी गहलोत को केंद्रीय भूमिका में लाकर उनके राजनीतिक अनुभवों का लाभ ले सकती है.
राष्ट्रीय महासचिव से संगठन महामंत्री तक निभा चुके हैं जिम्मेदारी : अशोक गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें संगठनात्मक कामकाज का लंबा अनुभव है. वे प्रदेश कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष, दो बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही वे केंद्र सरकार में तीन बार मंत्री और प्रदेश की राजनीति का व्यापक अनुभव है.
पढ़ें : सोनिया गांधी की किताब में राजस्थान से सिर्फ अशोक गहलोत का जिक्र, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज
ओबीसी वर्ग का भी बड़ा चेहरा : गहलोत की एक बड़ी राजनीतिक पहचान ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा भी है. उनसे बड़ा ओबीसी चेहरा कांग्रेस में कोई नहीं है. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं के साथ भी उनके राजनीतिक संबंध रहे हैं. कांग्रेस इस समय संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के साथ बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है.
ऐसे में गहलोत जैसे अनुभवी नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत को राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो इसका असर केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में भी इसकी चर्चा होगी. फिलहाल, कांग्रेस हाईकमान की ओर से गहलोत को किसी नई राष्ट्रीय जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार दिल्ली दौरे, सोनिया गांधी और खरगे के साथ उनकी मौजूदगी तथा पिछले कुछ महीनों में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता ने इस चर्चा को जरूर तेज कर दिया है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका सौंपने की तैयारी कर रही है. आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक गतिविधियों और पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर सबकी निगाहें रहेंगी.