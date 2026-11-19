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दिल्ली में गहलोत की बढ़ती सक्रियता और सियासी मायने...कांग्रेस में राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा तेज

दिल्ली में खड़गे और सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत ( Source : @ashokgehlot51 )

जयपुर: राजस्थान की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक नई चर्चा को जन्म दे दिया है. 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली के बाद से गहलोत का यह तीसरा दिल्ली दौरा है. बुधवार को तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंच कर पुष्प अर्पित किया.

राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी लगातार मौजूदगी को कांग्रेस के भीतर उनकी संभावित नई भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि गहलोत 17 नवंबर को ही सात दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौटे थे. जयपुर पहुंचने पर उन्होंने खुद को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों को खारिज किया था. जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से कोई जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करने के संकेत भी दिए थे.