दिल्ली रैली में भीड़ जुटाने की कांग्रेस को राजस्थान से उम्मीद, कल जयपुर आएंगे वेणुगोपाल और माकन

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस को 50 हजार लोगों को दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है.

PCC Headquarters
पीसीसी मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 10, 2025 at 1:41 PM IST

जयपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. पार्टी हाईकमान ने दिल्ली से सटे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भीड़ जुटाने का फोकस किया हुआ है. राजस्थान में भी पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल ही में रैली की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, विधायक और सांसदों की बैठक ली. वहीं तमाम विभाग, प्रकोष्ठों के साथ ही ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल पर भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तैयारी का फीडबैक लिया है.

कल लेंगे तैयारियों का फीडबैक: इसी बीच अब राजस्थान में चल रही तैयारी का फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन गुरुवार को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं. वे शाम को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक लेंगे. साथ ही तैयारी का फीडबैक भी लेंगे. बैठक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्रसिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा सभी जिलों के प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया है.

बैठक में सौपेंगे तैयारियों का डेटा: डोटासरा कहना है कि पिछले 15 दिनों से लगातार हम तैयारी कर रहे हैं. कहां से कितनी भीड़ जाएगी और कितनी गाड़ियां जाएगी? उन सब का डेटा हमारे पास आ चुका है. कल वॉर रूम में होने वाली बैठक में हम यह डेटा केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को सौंप देंगे.

50 हजार की भीड़ का लक्ष्य: डोटासरा का कहना है कि पार्टी हाईकमान को राजस्थान से बड़ी उम्मीद है. इसलिए राजस्थान कांग्रेस को 50 हजार लोगों को दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है. क्योंकि राजस्थान के कई जिले दिल्ली से सटे हुए हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी को लेकर पार्टी हाईकमान ने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को अपने दूत के रूप में भेजने का फैसला लिया है. हमने तमाम लोगों को निर्देश दिए हैं कि जो टारगेट राजस्थान को दिया गया है, उसे पूरा करना है.

राजस्थान से इसलिए भी ज्यादा उम्मीद: राजस्थान से इसलिए भी पार्टी हाईकमान को ज्यादा उम्मीद है क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी के 65 विधायक, आठ लोकसभा सांसद हैं. जबकि पांच राज्यसभा सांसद हैं, जो पांच राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं उनमें सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और प्रमोद तिवारी शामिल हैं. वहीं जो जिले दिल्ली के नजदीक माने जाते हैं, उनमें कोटपूतली बहरोड़, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू हैं.

