दिल्ली रैली में भीड़ जुटाने की कांग्रेस को राजस्थान से उम्मीद, कल जयपुर आएंगे वेणुगोपाल और माकन

जयपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. पार्टी हाईकमान ने दिल्ली से सटे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भीड़ जुटाने का फोकस किया हुआ है. राजस्थान में भी पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल ही में रैली की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, विधायक और सांसदों की बैठक ली. वहीं तमाम विभाग, प्रकोष्ठों के साथ ही ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल पर भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तैयारी का फीडबैक लिया है.

कल लेंगे तैयारियों का फीडबैक: इसी बीच अब राजस्थान में चल रही तैयारी का फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन गुरुवार को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं. वे शाम को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक लेंगे. साथ ही तैयारी का फीडबैक भी लेंगे. बैठक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्रसिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा सभी जिलों के प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया है.

बैठक में सौपेंगे तैयारियों का डेटा: डोटासरा कहना है कि पिछले 15 दिनों से लगातार हम तैयारी कर रहे हैं. कहां से कितनी भीड़ जाएगी और कितनी गाड़ियां जाएगी? उन सब का डेटा हमारे पास आ चुका है. कल वॉर रूम में होने वाली बैठक में हम यह डेटा केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को सौंप देंगे.