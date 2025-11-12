ETV Bharat / state

सचिन पायलट का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले - दो साल में ही जनता का विश्वास खोया

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा है. ग्रामीण इलाकों में तो कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं. राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची, प्रदेश अब भगवान भरोसे चल रहा है.

जयपुर: पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को भजनलाल सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दो साल में ही जनता का विश्वास खो दिया है. पायलट बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय तो जनता करती है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इस सरकार का निर्माण हुआ था, वो सारी उम्मीदें फेल हो गई हैं. लोग निराश हो गए हैं. दो साल के शासन में ही इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है. वे बोले, 'मुख्य सचिव बदले जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं हो रहा है. सत्ता और संगठन में इतने केंद्र बने हुए हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है.'

बिहार में इंडिया गठबंधन की ही बनेगी सरकार: बिहार में हुई बंपर वोटिंग पर पायलट ने कहा कि वहां एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए और जो बचे थे, उनमें से 80 फीसदी लोगों ने मतदान कर दिया, यह अलग बात है. वोट देना सभी का अधिकार है. गरीब, कमजोर, पिछड़े, आदिवासी व दलित के वोट काट दिया जाए तो यह बात गलत है. कांग्रेस इसका विरोध करती है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को सजग रहने की हिदायत दी है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो. पायलट ने बिहार के एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज करते हुए दावा किया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.

अब सही नहीं होते एग्जिट पोल: उन्होंने कहा कि आजकल एग्जिट पोल सही नहीं निकलते. हरियाणा विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन हुआ इसके बिलकुल उलट. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में बहुत मेहनत की है, इसलिए 14 नवंबर को मतगणना के बाद वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है.

मनमाने तरीके से नहीं हो SIR: राजस्थान में एसआईआर पर आयोजित कांग्रेस की कार्यशाला पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हमारे दो मुद्दे हैं. पहला मुद्दा यह है कि मतदाता सूची की छंटनी होनी चाहिए और गलत नाम नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन आज देश का माहौल अलग है. कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यह पहली बार तो हो नहीं रहा है. यह विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि जिस जल्दबाजी और जिस मंशा के साथ बिहार में एसआईआर किया गया, वह सब हमने देखा है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अपने मनमाने तरीके से किसी भी दल का राजनीतिक तौर पर साथ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है. निर्वाचन आयोग को आगे रखकर जिंदा लोगों को मृत दिखाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मृत लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं. एक मकान में ढाई-ढाई सौ लोगों के नाम जुड़वा दिए गए हैं. यह मिलीभगत का काम हो रहा है, इसके विरोध में ही हम सब खड़े हैं.

यह भी पढ़ें: सचिन पायलट बोले- सोशल मीडिया पर ही सब अच्छा-अच्छा, देश की हालत इसके उलट

दिल्ली में होगी बड़ी रैली: पायलट ने बताया कि आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं और धरातल पर जाकर एसआईआर के फॉर्म भरवाएं. जो मापदंड तय किए गए हैं, उनके आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी के प्रमाण दिए हैं. इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई जांच नहीं कर रहा है. उल्टे राहुल गांधी से ही एफिडेविट मांगे जा रहे हैं. चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, वह किसी विचारधारा से बंधा नहीं होना चाहिए. पायलट ने कहा कि कांग्रेस की ओर से इस महीने के अंत में दिल्ली में एक बड़ी रैली निकाली जाएगी. इसमें 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' अभियान के तहत चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के समापन की औपचारिक घोषणा भी होगी.