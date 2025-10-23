रणथंभौर की सैर पर प्रियंका गांधी, टाइगर सफारी का लिया आनंद
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को रणथंभौर से गहरा लगाव है. वह साल में यहां दो-तीन बार भ्रमण करतने आती हैं.
Published : October 23, 2025 at 7:30 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश-विदेश में विख्यात है और रणथंभौर में सैलानियों सहित कई देसी-विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है. इसी कड़ी में वायनाड सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचीं. कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच उनका काफिला रणथंभौर के एक होटल पहुंचा. यहां उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया.
रणथंभौर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी आगामी दो-तीन दिन तक रणथंभौर में ही ठहरेंगी और रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी. उनके दौरे के चलते रणथंभौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वे गुरुवार को यहां आते ही टाइगर सफारी के लिए जंगल में निकल गई. इस दौरान उनका काफिला भी उनके साथ गणेश धाम तक गया, लेकिन उसके बाद काफिले को रोक दिया गया.
रणथंभौर से है गहरा लगाव: प्रियंका गांधी वाड्रा का रणथंभौर से गहरा लगाव है, जिसके चलते वे साल में दो से तीन बार रणथंभौर आती हैं और बाघ-बाघिन सहित अन्य वन्यजीवों की स्वच्छंद अठखेलियां देखती हैं. विगत माह में भी प्रियंका रणथंभौर आई थी. प्रियंका को वन एवं वन्यजीवों सहित पर्यावरण से खासा लगाव है. इधर, प्रियंका के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड है. सुरक्षा-व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद है. वहीं, इससे पहले प्रिंका गांधी सितंबर के महीने में भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहुंची थीं.