ETV Bharat / state

रणथंभौर की सैर पर प्रियंका गांधी, टाइगर सफारी का लिया आनंद

सवाई माधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश-विदेश में विख्यात है और रणथंभौर में सैलानियों सहित कई देसी-विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है. इसी कड़ी में वायनाड सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचीं. कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच उनका काफिला रणथंभौर के एक होटल पहुंचा. यहां उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया.

रणथंभौर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी आगामी दो-तीन दिन तक रणथंभौर में ही ठहरेंगी और रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी. उनके दौरे के चलते रणथंभौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वे गुरुवार को यहां आते ही टाइगर सफारी के लिए जंगल में निकल गई. इस दौरान उनका काफिला भी उनके साथ गणेश धाम तक गया, लेकिन उसके बाद काफिले को रोक दिया गया.