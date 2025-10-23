ETV Bharat / state

रणथंभौर की सैर पर प्रियंका गांधी, टाइगर सफारी का लिया आनंद

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को रणथंभौर से गहरा लगाव है. वह साल में यहां दो-तीन बार भ्रमण करतने आती हैं.

Congress Leader Priyanka Gandhi
महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (ETV Bharat Swaimadhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश-विदेश में विख्यात है और रणथंभौर में सैलानियों सहित कई देसी-विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है. इसी कड़ी में वायनाड सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचीं. कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच उनका काफिला रणथंभौर के एक होटल पहुंचा. यहां उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया.

रणथंभौर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी आगामी दो-तीन दिन तक रणथंभौर में ही ठहरेंगी और रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी. उनके दौरे के चलते रणथंभौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वे गुरुवार को यहां आते ही टाइगर सफारी के लिए जंगल में निकल गई. इस दौरान उनका काफिला भी उनके साथ गणेश धाम तक गया, लेकिन उसके बाद काफिले को रोक दिया गया.

Congress Leader Priyanka Gandhi
खुली जीप में रणथंभौर जाती प्रियंका (ETV Bharat Swaimadhopur)

पढ़ें: सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचीं रणथंभौर, नेशनल पार्क का करेंगी भ्रमण

रणथंभौर से है गहरा लगाव: प्रियंका गांधी वाड्रा का रणथंभौर से गहरा लगाव है, जिसके चलते वे साल में दो से तीन बार रणथंभौर आती हैं और बाघ-बाघिन सहित अन्य वन्यजीवों की स्वच्छंद अठखेलियां देखती हैं. विगत माह में भी प्रियंका रणथंभौर आई थी. प्रियंका को वन एवं वन्यजीवों सहित पर्यावरण से खासा लगाव है. इधर, प्रियंका के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड है. सुरक्षा-व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद है. वहीं, इससे पहले प्रिंका गांधी सितंबर के महीने में भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहुंची थीं.

TAGGED:

RANTHAMBORE SWAIMADHOOPUR
RANTHAMBORE NATIONAL PARK
RANTHAMBORE TIGER RESERVE
टाइगर सफारी
CONGRESS LEADER PRIYANKA GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार: “गहलोत के समय था जंगलराज, अब प्रदेश में सुराज”

Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.