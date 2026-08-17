ETV Bharat / state

निकाय चुनाव 2026: सागवाड़ा में पेंच, डूंगरपुर में फाइनल, भरत नागदा होंगे कांग्रेस के सभापति चेहरे

भरत कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं. उन्होंने वर्ष 1989 में पूर्व विधायक स्व. नाथूराम अहारी के साथ राजनीतिक जीवन शुरू किया था.

Civic Body Elections 2026
कांग्रेस नेता भरत नागदा (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने डूंगरपुर नगर परिषद के लिए सभापति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. पार्टी ने पूर्व नगर अध्यक्ष और मुस्कान संस्थान के संचालक भरत नागदा को उम्मीदवार बनाया है. हालांकि सागवाड़ा नगर पालिका के लिए कांग्रेस अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संगठन महासचिव नारायण पंड्या ने बताया कि कांग्रेस प्रभारी हैरालाल दरांगी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया. बैठक में निकाय चुनावों पर चर्चा के दौरान भरत नागदा का नाम सभापति पद के लिए सामने आया. नागदा डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के करीबी भी हैं. बैठक में सहमति बनने के बाद उन्हें सभापति पद का चेहरा घोषित किया गया. प्रस्ताव पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने रखा, जिसका जिला कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा सहित अन्य नेताओं ने समर्थन किया. इससे कांग्रेस ने चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है.

पढ़ें: राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का आरोप, 'कांग्रेस ने बिगड़ा था निकाय व पंचायत का शेड्यूल'

भाजपा बोर्ड के खिलाफ सड़कें बड़ा मुद्दा: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में सड़कें खराब हैं और जनता परेशान है. पार्टी का कहना है कि पिछले कार्यकाल में शहर के विकास को लेकर भाजपा बोर्ड अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा. कांग्रेस अब सड़क, सफाई और शहर की बुनियादी सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी. कांग्रेस के उम्मीदवार भरत नागदा ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है. वे उस पर खरा उतरेंगे. डूंगरपुर नगर परिषद में पिछले 35 साल से भाजपा का बोर्ड है. सड़क से लेकर कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे.

कई पदों पर रहे नागदा: भरत कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्हें शहर की राजनीति का लंबा अनुभव है. उन्होंने वर्ष 1989 में पूर्व विधायक स्व. नाथूराम अहारी के सान्निध्य में राजनीतिक जीवन शुरू किया. वर्ष 1994 में ब्लॉक युवा कांग्रेस संगठन मंत्री, 1997 में युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और 1999 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री बने. करीब 15 साल तक महामंत्री के रूप में काम किया. साथ ही नगर कांग्रेस कमेटी प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली. वर्ष 2003 में राजस्थान गौ सेवा आयोग के जिला प्रभारी, 2004 में भारतीय कांग्रेस इंदिरा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और 2007 में भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे. 2009 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट के जिला कोऑर्डिनेटर भी रहे. वे 2015 से जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री और वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

TAGGED:

डूंगरपुर नगर परिषद
CONGRESS CANDIDATE IN DUNGARPUR
DUNGARPUR CIVIC POLLS
CIVIC BODY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.