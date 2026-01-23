ETV Bharat / state

"हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति विरोधी, पंचकूला और अंबाला में घटाए आरक्षित बोर्ड", कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर निशाना

हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति विरोधी ( Etv Bharat )

पंचकूला: कांग्रेस नेता एवं अंबाला लोकसभा सीट से सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि "हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव से पहले की गई नई वार्डबंदी से प्रदेश सरकार का अनुसूचित जाति विरोधी चेहरा सामने आ गया है". उन्होंने मीडिया के समक्ष वह सभी तथ्य रखे, जिनके आधार पर उन्होंने नई वार्डबंदी गलत तरीके से किए जाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस इसका भरपूर विरोध करती है और साथ ही मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लेकर पहुंची है". अनुसूचित जाति की आरक्षित वार्ड संख्या घटाई: कांग्रेसी सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि "हरियाणा सरकार निगम चुनाव के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को भी अनदेखा कर रही है. पंचकूला नगर निगम चुनाव के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या चार थी, जिन्हें घटाकर तीन कर दिया गया. इसी प्रकार अंबाला में भी अनुसूचित जाति के लिए पांच आरक्षित सीटें थी, जिन्हें घटाकर तीन कर दिया गया है. इस कारण मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट लेकर जाना पड़ा. उषा रानी व अन्य बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 फरवरी 2026 निर्धारित की है". कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर निशाना (Etv Bharat) जनसंख्या का अधार गणना है न कि पीपीपी: वरुण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के संविधान के पार्ट 9/ए, (जो कि म्युनिसिपालिटी संबंधित है) के आर्टिकल 243 पी(जी) की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "इसमें जनसंख्या का आधार गणना को बताया गया है. वहीं देश में 2011 के बाद से आज तक गणना नहीं हो सकी है और प्रकाशित गणना 2011 के अनुसार है. पिछला निगम चुनाव भी पुरानी गणना के अनुसार हुआ था". वरूण चौधरी ने सवाल उठाए कि "अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि हरियाणा सरकार को वार्डबंदी करनी पड़ी. लेकिन वार्ड संख्या पुरानी बीस ही रखी गई है. जबकि नगर निगम पंचकूला की सीमा न तो घटी और न बढ़ी, यानि यथास्थिति है".