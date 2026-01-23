"हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति विरोधी, पंचकूला और अंबाला में घटाए आरक्षित बोर्ड", कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर निशाना
कांग्रेसी नेता एवं अंबाला लोकसभा सीट से सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बताया.
Published : January 23, 2026 at 3:16 PM IST
पंचकूला: कांग्रेस नेता एवं अंबाला लोकसभा सीट से सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि "हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव से पहले की गई नई वार्डबंदी से प्रदेश सरकार का अनुसूचित जाति विरोधी चेहरा सामने आ गया है". उन्होंने मीडिया के समक्ष वह सभी तथ्य रखे, जिनके आधार पर उन्होंने नई वार्डबंदी गलत तरीके से किए जाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस इसका भरपूर विरोध करती है और साथ ही मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लेकर पहुंची है".
अनुसूचित जाति की आरक्षित वार्ड संख्या घटाई: कांग्रेसी सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि "हरियाणा सरकार निगम चुनाव के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को भी अनदेखा कर रही है. पंचकूला नगर निगम चुनाव के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या चार थी, जिन्हें घटाकर तीन कर दिया गया. इसी प्रकार अंबाला में भी अनुसूचित जाति के लिए पांच आरक्षित सीटें थी, जिन्हें घटाकर तीन कर दिया गया है. इस कारण मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट लेकर जाना पड़ा. उषा रानी व अन्य बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 फरवरी 2026 निर्धारित की है".
जनसंख्या का अधार गणना है न कि पीपीपी: वरुण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के संविधान के पार्ट 9/ए, (जो कि म्युनिसिपालिटी संबंधित है) के आर्टिकल 243 पी(जी) की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "इसमें जनसंख्या का आधार गणना को बताया गया है. वहीं देश में 2011 के बाद से आज तक गणना नहीं हो सकी है और प्रकाशित गणना 2011 के अनुसार है. पिछला निगम चुनाव भी पुरानी गणना के अनुसार हुआ था". वरूण चौधरी ने सवाल उठाए कि "अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि हरियाणा सरकार को वार्डबंदी करनी पड़ी. लेकिन वार्ड संख्या पुरानी बीस ही रखी गई है. जबकि नगर निगम पंचकूला की सीमा न तो घटी और न बढ़ी, यानि यथास्थिति है".
अनुसूचित जाति की आबादी कम बताई: वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी 29,212 घटी हुई बताने पर हैरानी जताई. उन्होंने प्रदेश सरकार की गणना का आधार गलत बताया. कहा कि "वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति की आबादी 70,679 बताई गई थी. लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे 29 हजार से अधिक घटा हुआ बता रही है. क्योंकि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की आबादी को घटा हुआ दिखाने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को आधार माना है, जो पहचान का सीधा-सीधा उल्लंघन है. इसे पहचान का आधार नहीं माना जा सकता. कांग्रेस ने विधानसभा में भी इसका उस समय भरपूर विरोध किया था, जब सदन में फैमिली आईडी को लाया गया था. मुख्यमंत्री ने भी सदन में पीपीपी को अनिवार्य नहीं होना कहा था". ऐसे में सवाल किया कि "जो जानकारी अनिवार्य नहीं है, उसे जनसंख्या का आधार कैसे माना जा सकता है".
सभी प्रदेशवासियों ने नहीं बनाए पीपीपी: वरुण चौधरी ने कहा कि "प्रदेश में सभी बाशिंदों द्वारा परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए गए हैं. लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे गणना का आधार माना है, नतीजतन अनुसूचित जाति की संख्या गलत तरीके से कम दिखाई गई है. संविधान जनसंख्या का मतलब गणना बताता है, जो अनिवार्य है". ऐसे में उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा गलत विधि अपनाने के चलते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की बात कही.
गलत तरीके से वार्डबंदी की: वरूण चौधरी ने कहा कि "हरियाणा सरकार ने वार्डबंदी गलत तरीके से की है. जबकि नगर निगम एक्ट की धारा 6(3) कहती है कि वार्डबंदी भौगोलिक सघन क्षेत्र की होगी लेकिन प्रदेश सरकार ने वार्डबंदी गलत तरीके से की है. जो क्षेत्र आपस में जुड़े नहीं, उन्हें भी गलत तरीके से बांट दिया गया. इससे साफ है कि हरियाणा सरकार की मानसिकता अनुसूचित जाति विरोधी है और सरकार सही तरीके से चुनाव नहीं कराना चाहती. नगर निगम की बैठकें भी समय से नहीं कराई जाती, जबकि महीने में कम से कम एक बैठक की जानी होती है. ऐसा न किए जाने का कारण लोकल बॉडी की सरकार को कमजोर करने की मानसिकता को दर्शाता है". उन्होंने अंत में दोहराया कि "कांग्रेस अनुसूचित जाति की सीटें घटाने का भरपूर विरोध करती है".
ये भी पढ़ें: पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची, वार्डबंदी के दौरान नियमों को अनदेखा करने के आरोप