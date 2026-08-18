ETV Bharat / state

"हरियाणा के प्रतीक चिन्ह के बीच में एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह", कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी का BJP पर बड़ा आरोप

चंडीगढ़ : कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार न तो हरियाणावासियों का सम्मान कर रही है और ना ही हरियाणा के चिन्ह का सम्मान कर रही है. भाजपा सरकार इस हद तक नीचे गिर गयी है कि हरियाणा के प्रतीक चिन्ह के बीच में एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का निशान दर्शाया गया है. उन्होंने यह आरोप चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए लगाए.

"भाजपा की बहुत बड़ी चाल" : उन्होंने कहा कि असल चिन्ह कुछ और है लेकिन भाजपा सरकार कुछ और प्रयोग में ला रही है. ऐसा लगता है कि ये भाजपा की बहुत बड़ी चाल है. बार-बार लिखित में देने के बावजूद कोई उत्तर नहीं आता है. भाजपा सरकार जनप्रतिनिधियों की चिठ्ठियों का भी जवाब देना उचित नहीं समझती. पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को हरियाणावासियों की कोई परवाह नहीं है.

कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी का BJP पर बड़ा आरोप (ETV Bharat)

"कानून के मुताबिक काम करना चाहिए": वहीं कांग्रेस के राज्य सभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के प्रतीक चिन्ह को इस प्रकार से बदला नहीं जा सकता. किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं बल्कि कानून के मुताबिक काम करना चाहिए.

पंचकूला में धरना-प्रदर्शन करेंगे : इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है. एचकेआरएन के जरिये ठेकेदारी पर भर्ती की जा रही है. जिसकी नौकरी लग जाती है, उसे हर महीने ठेकेदार को कमीशन देना पड़ रहा है. एचकेआरएन के द्वारा भर्ती करना असंवैधानिक है. कल हम सभी कांग्रेसजन पंचकुला में 11 बजे से 3 बजे तक एचकेआरएन ऑफिस के सामने धरना-प्रदर्शन करेंगे. जब तक एचकेआरएन पर परमानेन्ट ताला नहीं लगेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे.