"हरियाणा के प्रतीक चिन्ह के बीच में एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह", कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी का BJP पर बड़ा आरोप
कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा के चिन्ह को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है.
Published : August 18, 2026 at 11:02 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 11:12 PM IST
चंडीगढ़ : कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार न तो हरियाणावासियों का सम्मान कर रही है और ना ही हरियाणा के चिन्ह का सम्मान कर रही है. भाजपा सरकार इस हद तक नीचे गिर गयी है कि हरियाणा के प्रतीक चिन्ह के बीच में एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का निशान दर्शाया गया है. उन्होंने यह आरोप चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए लगाए.
"भाजपा की बहुत बड़ी चाल" : उन्होंने कहा कि असल चिन्ह कुछ और है लेकिन भाजपा सरकार कुछ और प्रयोग में ला रही है. ऐसा लगता है कि ये भाजपा की बहुत बड़ी चाल है. बार-बार लिखित में देने के बावजूद कोई उत्तर नहीं आता है. भाजपा सरकार जनप्रतिनिधियों की चिठ्ठियों का भी जवाब देना उचित नहीं समझती. पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को हरियाणावासियों की कोई परवाह नहीं है.
"कानून के मुताबिक काम करना चाहिए": वहीं कांग्रेस के राज्य सभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के प्रतीक चिन्ह को इस प्रकार से बदला नहीं जा सकता. किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं बल्कि कानून के मुताबिक काम करना चाहिए.
पंचकूला में धरना-प्रदर्शन करेंगे : इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है. एचकेआरएन के जरिये ठेकेदारी पर भर्ती की जा रही है. जिसकी नौकरी लग जाती है, उसे हर महीने ठेकेदार को कमीशन देना पड़ रहा है. एचकेआरएन के द्वारा भर्ती करना असंवैधानिक है. कल हम सभी कांग्रेसजन पंचकुला में 11 बजे से 3 बजे तक एचकेआरएन ऑफिस के सामने धरना-प्रदर्शन करेंगे. जब तक एचकेआरएन पर परमानेन्ट ताला नहीं लगेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे.
दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा ? : वहीं कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 19 दिन चला जिसमें भाजपा सरकार ने बिना किसी चर्चा के ही 12 में से 11 बिल पास कर लिए, केवल एक बिल पर चर्चा हुई. बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए माइन्स एण्ड मेटल्स ऐक्ट पारित कराए. पूरी सरकार जनता व विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने से भागती रही. उन्होंने कहा कि आज देश की जनता के सामने कई सारी कठिनाइयां, मुश्किलें और ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ना तो सरकार ने अपनी कोई जवाबदेही ली, न जिम्मेदारी ली. नीट पेपर लीक से लेकर अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी, छात्रों पर पैलेट गन चलाने, शिक्षा परीक्षा व्यवस्था चौपट होने की बात हो, E20 समेत रिकॉर्डतोड़ बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई का मुद्दा हो, किसानों के खिलाफ भारत-अमेरिका ट्रेड डील या हरियाणा में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कराने की हमारी मांग हो, किसी भी विषय पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.
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