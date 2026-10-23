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मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद; BJP सरकार पर लगाये गंभीर आरोप, कार्यकर्ताओं से की यह अपील

मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की और पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक देशभर में अभियान चला रहे हैं. इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपने मताधिकार की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की जा रही है.

मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद का बयान (Video credit: ETV Bharat)

सांसद अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के घटक दल भी शामिल होंगे. उन्होंने मुजफ्फरनगर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर रैली को सफल बनाने का आह्वान किया.