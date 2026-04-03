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रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर HPSC नौकरियों में भेदभाव का आरोप, गैस-तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का दावा

हरियाणा के स्कूलों में 60 प्रतिशत खालीः उन्होंने कहा कि "एचपीएससी हरियाणा के एससी, बीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के युवाओं के पदों को खाली छोड़ रही है. ये हरियाणा के नौजवानों के साथ विश्वासघात है." उन्होंने यह भी कहा कि "हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही हरियाणा के लोगों को कंधे को कमजोर बता चुके हैं." उन्होंने कहा कि "आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में 60 प्रतिशत, स्कूल प्रिंसिपल के 77 प्रतिशत और कॉलेज स्तर पर प्रोफेसर के 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. विश्वविद्यालयों को ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की हरियाणा में शिक्षा को खत्म करने की नीति है.

सांसद चौधरी जंगबीर सिंह शोक कार्यक्रम में पहुंचे रणदीप सुरजेवाला: उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रोजगार को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया. "भाजपा की सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरी के योग्य नहीं मानती. हरियाणा के युवा केंद्रीय सेवाओं में बेहतर परिणाम लाते है, जबकि एचपीएससी एचपीएससी को हरियाणा के युवााओं का टैलेंट नजर नहीं आता है." ये बात उन्होंने भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के देहांत पर शोक व्यक्त करने के बाद पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी रामकिशन फौजी के निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही.

भिवानीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला शुक्रवार को भिवानी दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हरियाणा में सर्किल रेट में बढ़ोतरी, फसल खरीद, किसानों को खराब हुए फसलों का मुआवजा देने में हरियाणा सरकार की नीति पर हमला बोला. उन्होंने कुछ राज्यों में चल रहे चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है.

'बंगाल चुनाव के सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में होगी बढ़ोतरी': मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "जैसे ही अप्रैल महीना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी होती है. नए टैक्स लगते हैं. एक अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़े हैं, टोल टैक्स बढ़ा है, कमिर्शलय सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पीवीसी पाइप के दाम बढ़ाए गए हैं. कोल स्टील के दाम 22 से 25 प्रतिशत बढ़े हैं, फ्रिज, एसी और वॉटर कूलर के दामों में 5 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है. नायरा एजेंसी ने पेट्रोल के दामों में 5 रुपये और डीजल के दामों में 3 रुपये वृद्धि की है."

'चुनाव के बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढेंगे': रणदीप सुरजेवाला ने दावा कि "अप्रैल महीने में बंगाल चुनाव संपन्न होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी वृद्धि भाजपा करेगी. बीजेपी इंतजार कर रही है. 9 और 23 अप्रैल का. चुनाव हो जाए और रात को फिर पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ाए. घरेलू गैस 500 रुपये और पेट्रोल-डीजल का दाम 10 रुपये बढ़ेगा. भाजपा सरकार अपने दिवालिएपन को मिटाने के लिए लगातार आम आदमी पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर जनता से पैसाा वसूल रही है."

एमएसपी को खत्म करने की तैयारी का आरोपः रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा प्रदेश में फसल खरीद शुरू होने के बाद ही किसानों की ट्रैक्टर-ट्राली की फोटो लिए जाने, बायोमैट्रिक लिए जाने और सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे के बाद मंडी में फसल न लिए जाने के फैसल का विरोध जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार ऐसे नियम इसलिए लगा रही है, ताकि एमएसपी के कान्सेपट को खत्म किया जा सकें." साथ ही उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की पर विशेष गिरदावरी ना करवाए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "जो किसान 50 प्रतिशत पट्टे पर लेकरर खेत बोता है, ऐसे भूमिहीन किसान कैसे अपनी बायोमैट्रिक एमएसपी पर फसल बेचने के लिए मंडी में लगा पाएगा."

विश्वासघात करने वालों पर 4-5 दिनों में कार्रवाईः राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के सवााल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "जल्द ही विश्वासघात करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. अगले 4-5 दिनों में यह कार्रवाई संभव है."