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सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, आमरण अनशन पर बैठे, बोले- जान देने से कोई नहीं रोक सकता

घर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर. ( Photo Credit; MP's supporters )

सीतापुर : 'हम गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, हमको जान देने से कोई नही रोक सकता. न ही आपको लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार है. आपको लोगों को हटाना है, तो लाठीचार्ज कीजिये. हम दो कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन से नही हटेंगे.'

यह नोकझोंक किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और सीओ नगर कपूर कुमार के बीच हुई. रविवार को सांसद एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकलने वाले थे. खुफिया तंत्र से सूचना मिली की सांसद गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की मासूम बच्ची की हत्या मामले में उसके परिजनों से मिलने जाने वाले हैं. सूचना पर पुलिस ने सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया.

इस बीच सांसद और उनके समर्थकों की पुलिस से जमकर हॉट टॉक हुई. सांसद का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें न तो हॉउस अरेस्ट का कारण बताया और न ही उच्चाधिकारियों से बात करवाई. जिसके बाद सांसद अपने ही आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए.

सीओ नगर कपूर कुमार व एसडीएम सदर जनार्दन कुमार भारी पुलिस बल के साथ सांसद को मनाने पहुंचे, लेकिन सांसद ने किसी की एक न सुनी. बल्कि इस दौरान सांसद की सीओ नगर से तीखी बहस भी हो गई.