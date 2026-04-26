सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, आमरण अनशन पर बैठे, बोले- जान देने से कोई नहीं रोक सकता
पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया तो सांसद समर्थकों के साथ अनशन पर बैठ गए. पुलिस से जमकर हॉट टॉक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 11:03 PM IST
सीतापुर : 'हम गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, हमको जान देने से कोई नही रोक सकता. न ही आपको लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार है. आपको लोगों को हटाना है, तो लाठीचार्ज कीजिये. हम दो कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन से नही हटेंगे.'
यह नोकझोंक किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और सीओ नगर कपूर कुमार के बीच हुई. रविवार को सांसद एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकलने वाले थे. खुफिया तंत्र से सूचना मिली की सांसद गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की मासूम बच्ची की हत्या मामले में उसके परिजनों से मिलने जाने वाले हैं. सूचना पर पुलिस ने सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया.
इस बीच सांसद और उनके समर्थकों की पुलिस से जमकर हॉट टॉक हुई. सांसद का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें न तो हॉउस अरेस्ट का कारण बताया और न ही उच्चाधिकारियों से बात करवाई. जिसके बाद सांसद अपने ही आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए.
सीओ नगर कपूर कुमार व एसडीएम सदर जनार्दन कुमार भारी पुलिस बल के साथ सांसद को मनाने पहुंचे, लेकिन सांसद ने किसी की एक न सुनी. बल्कि इस दौरान सांसद की सीओ नगर से तीखी बहस भी हो गई.
सांसद राकेश राठौर ने आरोप लगाया कि वह एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए घर में नजरबंद कर दिया. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना गलत है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की गई है. खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर आशंका जताई गई थी कि सांसद के गाजीपुर जाने से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया.
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