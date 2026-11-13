पवन खेड़ा बोले- यूपी में 17,542 करोड़ का टेंडर घोटाला, 6 कंपनियों ने पैकेज बांटा, लिंक एक्सप्रेस-वे टेंडर में कार्टेल का करप्शन
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने यूपी में 17,542 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:43 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस की. उत्तर प्रदेश के लिंक एक्सप्रेस-वे टेंडर में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने चार लिंक एक्सप्रेस-वे के सात पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोलीं. इसके बाद योगी कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ मंजूर कर दिए.
बोलियों के आंकड़ों में भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है. यह टेंडर नहीं, बल्कि छह कंपनियों के बीच ठेकों का बंटवारा है और भाजपा सरकार ने इस पर मंजूरी की मुहर लगा दी. उन्होंने कहा कि ये सभी ठेके EPC मोड में हैं. EPC यानी Engineering, Procurement and Construction, जिसमें डिजाइन, सामग्री की खरीद और निर्माण तीनों काम ठेकेदार करता है. इसका पूरा पैसा सरकार अपने खजाने से देती है. इस खेल में जनता का एक-एक रुपया लुट रहा है.
7 पैकेजों की बोलियों का ब्योरा पढ़िए-
- ALE–PE लिंक (अनुमान ₹2,865 करोड़): इस पर सिर्फ दो बोलियां आईं. ठेका DRA Infracon को अनुमान से पांच प्रतिशत ऊपर मिला, जबकि Apco ने 38 प्रतिशत ऊपर बोली लगाई.
- फर्रुखाबाद पैकेज- (₹1,964 करोड़) : ठेका रूसी कंपनी (वोल्गाडोरस्ट्रॉय) को 2.52 प्रतिशत नीचे मिला. MKC, DRAऔर KCC क्रमशः 1.71, 2 और 5.2 प्रतिशत ऊपर रहकर हारीं.
- फर्रुखाबाद पैकेज-I(₹2,902 करोड़) : ठेका MKC को 0.26 प्रतिशत नीचे मिला, जबकि बिवदे 8.5 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी.
- झांसी पैकेज-I (₹2,262 करोड़) : ठेका MKC को 2.46 प्रतिशत नीचे मिला और DRA 2.5 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी.
- झांसी पैकेज-II (₹2,739 करोड़) : ठेका फिर Volgadorstroi को 1.35 प्रतिशत नीचे मिला. Afcons और Apco क्रमशः 20.5 और 24 प्रतिशत ऊपर रहीं.
- जेवर पैकेज-I (₹2,108 करोड़) : ठेका Afcons को 1.01 प्रतिशत नीचे मिला. Volgadorstroi और KCC क्रमशः चार और पांच प्रतिशत ऊपर रहीं.
- जेवर पैकेज-II (₹2,127 करोड़) : ठेका KCC को चार प्रतिशत नीचे मिला, और MKC2.16 प्रतिशत ऊपर रहकर हारी.
हर कंपनी को मिला ठेका : पवन खेड़ा ने कहा, ये आंकड़े खुद कार्टेल की कहानी कहते हैं. छह कंपनियों में से हर एक ने ठीक तीन पैकेजों में बोली लगाई और हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिला. Volgadorstroi को तो दो ठेके मिले. हर पैकेज में सिर्फ जीतने वाली कंपनी अनुमान से थोड़ा नीचे रही और बाकी सब ऊपर. मतलब सबको पहले से पता था कि किसकी बारी कहां है.
दिखावे के लिए लगी बोली : दिखावे की बोलियों का हाल यह है कि Apco अपने पैकेज में 0.26 प्रतिशत नीचे रही, पर दूसरों के पैकेजों में 24 और 38 प्रतिशत ऊपर. इसी तरह Afcons अपने पैकेज में एक प्रतिशत नीचे रही और दूसरे में 20.5 प्रतिशत ऊपर. उन्होंने कहा कि ये बोलियां जीतने के लिए नहीं, मुकाबले का नाटक करने के लिए लगाई गईं. एक पैकेज पर औसतन सिर्फ ढाई बोलिया आईं, यानी मुकाबला सोच-समझकर खत्म किया गया.
बंटवारे में किसका कितना हिस्सा : उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में इसी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की बोलियां यह कहकर रद्द की थीं कि कंपनियों ने ‘कार्टेल की तरह काम किया’. आज उससे भी साफ कार्टेल सामने है, फिर भी सरकार ने चुपचाप कैबिनेट से ₹17,542 करोड़ मंजूर कर दिए. सवाल यह है कि इस बार सरकार की आंखें क्यों बंद हैं और इस बंटवारे में किसका कितना हिस्सा है?
दोबारा खुला टेंडर किया जाए : कांग्रेस ने मांग की है कि सातों पैकेजों के ठेके तत्काल रद्द करके दोबारा खुला टेंडर किया जाए. पूरे मामले की जांच प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कराई जाए और इसकी न्यायिक जांच भी हो. कांग्रेस चाहती है कि सरकार ये बातें सार्वजनिक करे. सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी किस बैंक और शाखा से बनी, बोलियां कब और कहां से ऑनलाइन जमा हुईं और तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों को किन कारणों से बाहर किया गया. सरकार यह भी बताए कि रूसी कंपनी Volgadorstroi किस अनुभव के आधार पर योग्य हुई और भारत में उसका प्रतिनिधि कौन है, साथ ही टेंडर की डेडलाइन बार-बार किसके कहने पर बढ़ाई गई, इसका भी जवाब दिया जाए.
दिनदहाड़े की डकैती : पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे संत समाज को पीछे करके खुद शिलान्यास और उद्घाटन किया और अब राम मंदिर में हुए दान चोरी और चढ़ावा चोरी से कैसे बच सकते हैं. आखिर किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे. उत्तर प्रदेश में 10 हजार करोड़ की दवाइयों में घोटाला किया गया. 74 रुपए की पालिमिक्सिन-बी इंजेक्शन 67 गुना दाम पर 4980 रुपये एमआरपी पर बेंची जा रही है. 22 सितम्बर को उच्चतम न्यायालय ने 2700 रुपए की कैंसर की दवा पर 27000 रुपए एमआरपी को "दिनदहाड़े डकैती" कहा. इतनी बड़ी डकैती के बाद भी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान उतरने जा रहे हैं और फिर ये वोट मांगेंगे.
गरीब का बेटा ई-रिक्शा चलाए : उन्होंने कहा कि 23 सितम्बर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नौजवानों को सलाह देते हैं, सरकारी नौकरी की जगह ई-रिक्शा चलाओ. अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाएगा, पाठक का बेटा फॉरच्यूनर चलाएगा, गरीब का बेटा रिक्शा चलाए और उनके ही विभाग की नाक के नीचे दवाओं में हजारों करोड़ की कमाई और यूपी का नौजवान टैक्सी चलाए.
सीएम योगी ने खोला मोर्चा : एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश पर इतना बड़ा आघात हुआ है कि भाजपा के अपने मुख्यमंत्री भी चुप नहीं रह पाए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा कार्यसमिति में आदित्यनाथ ने खुद आंकड़े रखे. प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एसआईआर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है, इसलिए आदित्यनाथ के ये सवाल सीधे इन तीनों के खिलाफ मोर्चा हैं.
3.31 करोड़ मतदाता कम : उन्होंने कहा, वे देश के पहले भाजपा नेता हैं, जिन्होंने यह कदम उठाया है. मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 25.70 करोड़ है. इसके हिसाब से प्रदेश में करीब 65 प्रतिशत, यानी 16 करोड़ 70 लाख 50 हजार मतदाता होने चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय सूचियां भी इसी की पुष्टि करती हैं. प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 16 करोड़ 77 लाख आठ हजार 379 मतदाता दर्ज हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार के एसआईआर के बाद विधानसभा सूची में सिर्फ 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता बचे हैं.
यानी उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ 30 लाख 65 हजार 208, यानी करीब 3.31 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद कटे हर नाम की सूची विधानसभा-वार और बूथ-वार, कारण सहित, सार्वजनिक की जाए. कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में जो आंकड़े रखे हैं, उन पर चुनाव आयोग देश को जवाब दे.
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