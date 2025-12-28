ETV Bharat / state

"कांग्रेस पहले आजादी और अब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है", कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर भी साधा निशाना

भिवानी: हरियाणा के भिवानी पहुंचीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि "कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है. कुछ डिफरेंस होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है". वहीं, मनरेगा का नाम बदलने व उन्नाव की घटना पर बीजेपी सरकार को घेरा. साथ ही सांसद शैलजा ने कांग्रेस में फूट से साफ इंकार किया.

उन्नाव रेप केस पर बीजेपी को घेरा: इस दौरान शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्नाव, हाथरस व उत्तराखंड में हुए रेप केस को लेकर जमकर सरकार को घेरा. सांसद शैलजा ने उन्नाव रेप पीड़िता मामले पर कहा कि "जगह-जगह यह अपराध हुए हैं. उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस हुआ. न्याय दिलाने की बजाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा लोगों पर न थोपा जाए. असल में न्याय दिलाया जाए. बीजेपी के बड़े-बड़े नेता ऐसे केसों में सम्मिलित हैं, लेकिन इस मामले में पीड़ित परिवार ने जांच अधिकारी के खिलाफ उंगली उठाई है. बीजेपी शासित राज्यों ऐसी वारदातें हुई हैं. चाहे हाथरस हो या उन्नाव रहा हो, हर जगह देखा गया है. बीजेपी अपने लोगों को बचाने का काम करती है".

अरावली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा: इसके अलावा, अपरावली और मनरेगा में बदलाव मामले पर भी शैलजा ने बीजेपी को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने के लिए लोगों की मूवेंट सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है. हमें उसे मजबूत करना है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में लोगों के सबसे कमजोर वर्ग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है. उनकी रोजी-रोटी पर प्रहार किया जा रहा है. मनरेगा को किस तरह से खत्म किया जा रहा है. बीजेपी ने गरीबों के हक को खत्म किया है. अरावली को बचाने के हित में जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है.