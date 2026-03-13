ETV Bharat / state

कोरबा के फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुद्दा संसद में उठा, सांसद ज्योत्सना महंत ने पूछे सवाल

सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मामलों के केन्द्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सदन में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृहों को 100 फीसदी फ्लाई ऐश उपयोग करने के लिए आदेशित किया गया है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कोरबा या प्रदेश के किसी भी ताप बिजली घरों पर पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित नहीं किया गया है.

कोरबा : कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने संसद में कोरबा जिले में फ्लाई ऐश(राख) और उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण की गंभीर समस्या को उठाया. उन्होंने 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले विद्युत संयंत्रों से अब तक वसूले गए मुआवजा और अन्य कार्यवाही की जानकारी भी मांगी. सांसद ने विशेष रूप से कोरबा जिले के ऐश पॉन्ड में पिछले तीन वर्षों में जमा लेगेसी ऐश की मात्रा और उसके वैज्ञानिक निपटान की समय-सीमा की जानकारी मांगी. इसके साथ विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले राख की जानकारी मांगी. उन्होंने प्रदूषण का स्थानीय पर्यावरण, जल स्रोतों, कृषि और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर पर चिंता जताई. सरकार की ओर से नियम का उल्लंघन करने पर ऐसे संयंत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी मांगा.

मंत्री ने वजह बताई कि प्रथम तीन वर्षीय अनुपालन चक्र वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक राख उपयोग संबंधी लक्ष्य के संबंध में कोई गैर अनुपालन होना नहीं पाया गया है. लोकसभा में सांसद ज्योत्सना महंत ने वन क्षेत्रों और जनजातीय बस्तियों में हो रही अवैध ऐश डंपिंग को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी मांगी, उनका कहना था कि फ्लाई ऐश एक बड़ी समस्या है. इसलिए स्थायी समाधान जरूरी है.

विभागीय मंत्री ने सांसद को जानकारी दी कि थर्मल पॉवर प्लांट को अप्रयुक्त संचित राख अर्थात लिगेसी ऐश का उपयोग क्रमिक रूप से करने को कहा गया है. 1 अप्रैल 2022 से 10 वर्ष के भीतर इसकी उपयोगिता तय होगी. सीएसईबी के हवाले से केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वहां संचित लिगेसी ऐश की कुल मात्र 210.64 लाख मिट्रिक टन है.

वेबसाइट पर अपलोड होगी जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोगिता की मासिक जानकारी अपलोड करने के लिए आदेशित किया गया है. इसके साथ ही ताप विद्युत संयंत्रों और सीपीसीबी द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों से राख निपटान के लिए वार्षिक अनुपालन लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

लोकसभा की कार्यवाही में सांसद ज्योत्सना महंत ने विद्युत संयंत्रों से वसूले गए पर्यावरणीय जुर्माने की उपयोगिता पर्यावरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में तय करने की मांग भी सरकार से की. इस पर केन्द्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राख उपयोग अधिसूचना 2021 के अंतर्गत थर्मल पॉवर प्लांट और अन्य मामलों में लापरवाही बरतने वालों से एकत्रित किए गए पर्यावरण मुआवजे की राशि का उपयोग राखड़ के सुरक्षित निपटारे के लिए होता है. इसके अतिरिक्त राख आधारित उत्पाद सहित राख के उपयोग पर अनुसंधान को उन्नत बनाने का कार्य भी हो सकता है.