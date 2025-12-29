ETV Bharat / state

"मजदूर-गरीब और किसान की दुश्मन बीजेपी सरकार", कांग्रेस सांसद जेपी सिंह ने अरावली के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को जमकर घेरा

हिसार: हरियाणा के हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हिसार के रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी का प्रयास था कि गरीबों को लाभ मिले. इसलिए मनरेगा की शुरुआत की थी. सरकार ने इसका नाम बदल दिया है. मैने संसद में तीन चार सवाल पूछे पर किसी बात पर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया.

बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता: जेपी ने कहा कि "भाजपा ने मनरेगा का नाम बदल दिया है. बीजेपी गरीबों का शोषण कर रही है. कानून बदलने की केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है. हरियाणा में सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है. हरियाणा प्रदेश कर्जदार प्रदेश हो गया है. हरियाणा पर चार लाख करोड़ कर्ज है. हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है. बीजेपी-जेजेपी की मदद करती है. बीजेपी जनहित में काम नहीं कर रही है. हरियाणा में करीब 8 लाख 10 हजार मजदूर है. काम बहुत मिला था. हरियाणा के बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला है. हरियाणा में मनरेगा का काम नहीं चल रहा है".

अरावली मुद्दे पर बीजेपी को घेरा: इसके अलावा, सांसद ने अरावली मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा उन्होंने कहा कि "अरावली को बचाने के लिए सरकार ने पैरवी क्यों नहीं की. अरावली खत्म होते ही गुरुग्राम, दिल्ली की हालत खराब हो जाएगी. संसद में प्रश्न इलेक्ट्रॉल फंड तो बीजेपी के पार्टी फंड से 10 हजार करोड़ पार्टी फंड में कहां से आए थे".