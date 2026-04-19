हांसी में बोले कांग्रेस सांसद- 'सरकार की नीतियों से किसानों को हो रहा नुकसान', चौटाला परिवार पर भी कसा तंज
हांसी में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. किसानों, महिला आरक्षण और मंडी व्यवस्था पर सवाल उठाए.
Published : April 19, 2026 at 1:21 PM IST
हांसी: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है. उन्होंने खासतौर पर किसानों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और सरकार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. सांसद का कहना था कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और भुगतान में भी देरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में अव्यवस्था चरम पर है, जिससे किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
मंडी व्यवस्था और ऑनलाइन सिस्टम पर उठाए सवाल: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सरकार की खरीद व्यवस्था और ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरह विफल करार दिया. उन्होंने कहा कि "एक तरफ बीजेपी नेता बारिश के कारण गेहूं का वजन बढ़ने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर मंडियों में नमी की सख्त सीमा तय कर दी जाती है. ये दोहरा रवैया किसानों के साथ अन्याय है. इस तरह की नीतियों से किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है. उन्होंने मांग की कि सरकार इस व्यवस्था में तुरंत सुधार करे."
इनेलो और बीजेपी पर एक जैसी राजनीति का आरोप: सांसद ने इनेलो के मंडी दौरों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि "बीजेपी और इनेलो की सोच में कोई अंतर नहीं है. दोनों एक ही टीम की तरह काम कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं." उन्होंने इनेलो नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. उनका कहना था कि जनता अब ऐसी बातों को समझ रही है और सही समय पर जवाब देगी.
जेजेपी वीडियो और बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना: हिसार में जेजेपी से जुड़े वायरल वीडियो पर जयप्रकाश ने कहा कि "जो करता है, उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है. हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है." वहीं बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने उन्हें ठग तक कह दिया और कहा कि चुनाव में अगर जनता के साथ ठगी हो जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं का काम झूठे केस दर्ज करवाना बन गया है, जो अदालत में टिक नहीं पाते.
कॉलोनियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा: हरियाणा में तेजी से कट रही कॉलोनियों को लेकर भी सांसद ने सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे हालात बन गए हैं मानो कॉलोनाइजरों की सरकार चल रही हो. हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलोनियां काटना व्यापारियों का काम है, नेताओं का नहीं. उनके मुताबिक, सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जिससे अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है.
महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप: महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी जयप्रकाश ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है. सरकार महिलाओं को केवल वादों के जरिए गुमराह कर रही है. बीजेपी इस बिल को लागू करने को लेकर कभी गंभीर नहीं रही और परिसीमन का मुद्दा उठाकर इसे टाल दिया गया. जनता अब समझदार हो चुकी है और वो ऐसे मुद्दों पर सरकार को जवाब जरूर देगी."
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