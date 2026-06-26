कांग्रेस सांसद जेपी का एक्सीडेंट, जींद में आवारा पशु से टकराई कार, जानें कैसी है उनकी सेहत
कांग्रेस सांसद जेपी की कार का जींद में एक्सीडेंट हो गया. उनकी कार आवारा पशु से जा टकराई. जानें उनकी तबीयत कैसी है.
Published : June 26, 2026 at 6:23 PM IST
जींद: हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जेपी की कार का जींद में एक्सीडेंट हो गया. शुक्रवार को सांसद जेपी जींद से उचाना की ओर दिल्ली-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहे थे. अचानक आवारा सांड उनकी कार के आगे आ गया. जिसके चलते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में सांसद समेत वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई.
कांग्रेस सांसद जेपी की कार का एक्सीडेंट: हालांकि दुर्घटना में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद सांसद के चेकअप के लिए अस्पताल भर्ती कराया. जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई. घटना के बाद आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा सहायता कार्य में जुट गए. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
स्थानीय लोगों ने की आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की मांग: स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा और बेसहारा पशुओं के चलते अक्सर यहां हादसे होते हैं. जिसमें कई बार लोगों की जान तक जाती है. स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी होती है. स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से इस समस्या के स्थाई समाधान की अपील की.
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