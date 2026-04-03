कांग्रेस सांसद की इनेलो को नसीहत, 'राजनीति में अमर्यादित भाषा का स्थान नहीं, नेताओं को भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए'
कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने चौटाला परिवार की ओर से की गई अभद्र टिप्पणियों का जवाब दिया. क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.
Published : April 3, 2026 at 8:30 PM IST
सिरसा: हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने चौटाला परिवार पर निशाना साधा. चौटाला परिवार की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर जयप्रकाश ने कहा कि "राजनीति में अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. व्यक्तिगत हमले और स्तरहीन बयानबाजी ना सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि जनता के बीच गलत संदेश भी भेजते हैं. अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने अपने परिवार की विरासत को खुद ही नुकसान पहुंचाया है. इन नेताओं की भाषा और व्यवहार ने देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला जैसे बड़े नेताओं के नाम को धूमिल किया है."
चौटाला परिवार पर जेपी का निशाना: जयप्रकाश ने हिसार लोकसभा चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि "उस चुनाव में चौटाला परिवार के तीन-तीन उम्मीदवार आमने-सामने मैदान में थे, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया." उन्होंने विशेष रूप से सुनैना चौटाला और नैना चौटाला का नाम लेते हुए कहा कि "दोनों को 25,000 से भी कम वोट मिले थे. उन्हें ना सिर्फ कम वोट मिले, बल्कि दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी. लोग अब केवल वादों और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं."
'मर्यादा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी': जयप्रकाश ने दावा किया कि "मैंने हमेशा देवीलाल के नाम और उनकी विचारधारा को सम्मान दिया और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत मर्यादा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी है. नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है. अगर मुद्दों पर बात करनी है, तो खुलकर करें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अभद्र भाषा से बचें."
बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर दी प्रतिक्रिया: जयप्रकाश ने कांग्रेस के भीतर चल रही गतिविधियों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने चौधरी बृजेंद्र सिंह की हालिया यात्रा पर कहा कि ये कोई अधिकृत पार्टी यात्रा नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत पहल है. जेपी से सवाल किया गया कि बृजेंद्र ने राहुल गांधी के निर्देश पर ये यात्रा शुरू की है. इस पर जयप्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं. किसी भी राजनीतिक पहल को उनके मार्गदर्शन में ही होना चाहिए.
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर जानें क्या कहा: राज्यसभा चुनाव पर जयप्रकाश ने कहा कि पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की या जिनकी वजह से वोट रिजेक्ट हुए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने पार्टी हाई कमान से मांग की कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और दोषी विधायकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो.
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