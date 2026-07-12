पेपर लीक युवाओं के सपनों की हत्या, मोदी सरकार पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का हमला
पेपर लीक युवाओं के सपनों की हत्या है. बिलासपुर में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात कही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 10:23 PM IST
बिलासपुर: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रविवार को बिलासपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इमरान प्रतापगढ़ी ने शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की. प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देशभर में 89 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे 6.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं. उनका दावा है कि इन घटनाओं के चलते 21 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है. उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने से उनकी पूरी मेहनत और भविष्य पर पानी फिर जाता है.
यह केवल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों, उनके आत्मविश्वास और देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चोट है. कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई के रूप में उठा रही है- इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी के निर्देश पर छात्रों की गूंज अभियान
राज्यसभा सांसद ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया गया है. यह राष्ट्रव्यापी अभियान 40 दिनों तक देश के 28 प्रमुख शहरों में चलेगा. इसके तहत छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों से जुड़े युवाओं और शिक्षा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा.
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी कानून नहीं बनाती है. अगर इसे लेकर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है, तो कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी.