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सहारनपुर में इमरान मसूद बोले- बंगाल में वोटरों का अधिकार छीना गया, चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गई

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:12 AM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, व्यापारियों की परेशानियों और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए. पश्चिम बंगाल की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वहां लोकतंत्र की चोरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं के अधिकारों को दबाया गया और चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गई. चुनाव से जुड़े वीडियो फुटेज तक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं. किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है और कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती.

इमरान मसूद ने कहा कि देश में आम जनता आज महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात करने के बजाय लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने में लगी हुई है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Video Credit: ETV Bharat)

इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि फिल्मों, भाषणों और अन्य माध्यमों के जरिए समाज में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे जनता के मूल मुद्दे पीछे छूट जाएं. कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. हजारों बैठकों के जरिए गांव-गांव और शहर-शहर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है.

इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी के देवबंद दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास अब नाम बदलने के अलावा कोई ठोस काम नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि भाषणों में पलायन, व्यापार, गन्ना किसानों, आलू उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याओं की बातें जरूर होती हैं, लेकिन धरातल पर कोई बड़ा समाधान दिखाई नहीं देता.

उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब भी जनता को राहत नहीं दी गई. आज महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. सरकार को भावनात्मक मुद्दों के बजाय जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएगी और प्रदेश में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी.

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