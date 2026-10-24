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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला, बोले- लोकतंत्र को खा रही सरकार, जामिया के छात्रों का किया समर्थन

जामिया में आंदोलन के दौरान कश्मीर को लेकर कथित विवादित नारे लगाए जाने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वह छात्रों के बीच अपनी बात स्पष्ट रूप से रखकर आए हैं. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस विषय पर देश की संप्रभुता के खिलाफ बात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. मसूद ने दावा किया कि जब वह प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच मौजूद थे, तब वहां कोई भी छात्र कश्मीर को भारत से अलग बताने वाली बात कहता नजर नहीं आया.



उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. छात्रों की वास्तविक मांगों और आंदोलन के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विवाद खड़ा किया जा रहा है. दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA गठबंधन की रैली को लेकर भी इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह रैली विपक्षी गठबंधन की है और इसमें गठबंधन से जुड़ी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं. बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को हर मुद्दे पर जवाब देने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था और विपक्ष की भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.



मसूद के इस बयान को विपक्षी गठबंधन की एकजुटता और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के राजनीतिक रुख से जोड़कर देखा जा रहा है. आगामी चुनावों को लेकर टिकट वितरण के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा. टिकट किसे दिया जाएगा, इसका निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेती है. उनके इस बयान से साफ है कि कांग्रेस में चुनावी तैयारियों के बीच उम्मीदवारों के चयन का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व के पास रहेगा. पार्टी की ओर से चुनावी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाने की संभावना है.



जामिया विश्वविद्यालय में छात्रों से मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने छात्र संघ की बहाली, कश्मीर से जुड़े विवाद और INDIA गठबंधन की रैली जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी और छात्रों की मांगों का समर्थन किया, तो दूसरी ओर देश की संप्रभुता के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट किया. उनके बयान से यह भी संकेत मिला कि कांग्रेस विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ बीजेपी सरकार पर राजनीतिक हमला जारी रखेगी. अब देखना होगा कि जामिया में छात्र संघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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