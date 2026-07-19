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"प्रधानमंत्री जींद आए, शहर के लिए बड़ी घोषणा क्यों नहीं हुई", हिसार के सांसद का सवाल

हरियाणा के हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसा है.

Congress MP from Hisar Jaiprakash took a dig at Haryana CM Nayab Singh Saini
"प्रधानमंत्री जींद आए, शहर के लिए बड़ी घोषणा क्यों नहीं हुई" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 19, 2026 at 9:40 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 9:47 PM IST

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हिसार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जींद रैली को लेकर हिसार के सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम सैनी को जींद में बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी.

जींद के लिए उद्योग की घोषणा करनी चाहिए थी : उन्होंने रेस्ट हाऊस में प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम को जींद के इलाके के लिए बड़े उद्योग की घोषणा करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी जींद आई थी, तब उन्होंने पोस्टग्रेजुएट वूमेन कॉलेज दिया. जींद के रास्ते हर जिले में लगते हैं. हिसार के लिए आईआईटी की घोषणा करनी चाहिए थी. हिसार में आईआईटी के लिए काफी एकड़ भूमि है.

"प्रधानमंत्री जींद आए, शहर के लिए बड़ी घोषणा क्यों नहीं हुई" (ETV Bharat)

"बीजेपी लोगों को बहकाती है" : सांसद ने कहा कि बीजेपी लोगों को बहकाने का काम करती है और वोट लेने के लिए ड्रामा करती है. मेरा सवाल है कि हिसार का एयरपोर्ट इंटरनेशनल अब तक क्यों नही बना है. सांसद जेपी ने कहा कि बीजेपी नेता हमेशा मेरा विरोध करते हैं. सांसद ने कहा कि साइंटिस्टों से पता चलता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी वो अगर बिजली या डीजल से बनेगी तो बहुत महंगी पड़ेगी. जेपी ने कहा एक साल में टोल रोड का कलेक्शन चालीस हजार करोड़ रुपये होता है तो भी हाईवे रोड पर गड्ढे दिखाई देते हैं.

"एसवाईएल नहर का पानी क्यों नहीं मिला"? : जेपी ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार राजस्थान के लोगों को हरियाणा का पानी देने की घोषणा करती है परंतु हरियाणा को एसवाईएल नहर का पानी क्यों नही मिल रहा है. सांसद ने कहा कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं. हिसार की क्लॉथ मार्केट में फिरौती मांगी गई है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं. देश में भाजपा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं. हरियाणा में ए और बी कैटेगरी की नौकरियों में बाहर के बच्चे लगाए जा रहे है. उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर है.

"असली सीएम कौन है"? : चानौत गांव मामले में बोलते हुए जेपी ने कहा कि एक सीएम टी लगवा देता है और दूसरा सीएम टी हटवा देता है. भाजपा में आपस में गुटबाजी दिखाई दे रही है. सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि देखना ये पड़ेगा कि असली सीएम कौन है.

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Last Updated : July 19, 2026 at 9:47 PM IST

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