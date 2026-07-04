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मोदी के रिफाइनरी में पौधारोपण से चर्चा में आया खेजड़ी का मुद्दा, जानिए किसने क्या कसा पीएम पर तंज

रिफाइनरी में पौधारोपण के बाद संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम, खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है. मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है. बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है. लिहाजा ये पौधारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है. हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और पर्यावरण संरक्षण भी करना है. इसी सोच के साथ, हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है. मोदी ने कहा कि खासकर, राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है. इसलिए, यहां विश्व-स्तरीय सोलर पार्क का काम चल रहा है. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में डेढ़ लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है. कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65 हजार से ज्यादा सोलर पंप भी दिए हैं.

बालोतरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के पचपदरा में शनिवार को रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद पौधा लगाया. इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई. बाड़मेर-जैसलमेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल एवं बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा.

अपेक्षित ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं हो सकी: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा सभी का साझा दायित्व है. पचपदरा रिफाइनरी की स्थापना के दौरान हजारों पेड़-पौधे नष्ट हुए. उनकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यापक पौधारोपण और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की बात कही थी, किंतु रिफाइनरी निर्माण शुरू हुए लगभग आठ वर्ष बीतने के बाद भी अपेक्षित ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं हो सकी. सीएसआर एवं ईएसआर फंड में बड़े स्तर पर पौधारोपण भी नहीं दिखता. सांसद ने पर्यावरण संरक्षण के बड़े दावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर सहित राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं ट्रांसमिशन लाइनों के लिए खेजड़ी सहित लाखों पेड़ों की कटाई हुई है. यह सिलसिला लगातार जारी है.

यह रखी पीएम से मांगें: कांग्रेस सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बनाने का आश्वासन देकर दो आंदोलन समाप्त कराए, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया. पीएम मोदी से मांग की कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को खेजड़ी एवं अन्य पेड़-पौधों के संरक्षण के लिए प्रभावी और कड़ा कानून बनाने, अंधाधुंध पेड़ कटाई पर रोक, रिफाइनरी एवं अन्य औद्योगिक परियोजनाओं में ग्रीन बेल्ट का समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने तथा बड़े पैमाने पर पौधारोपण को निर्देशित करें.

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पीपल को बताया खेजड़ी: इधर बायतु विधायक हरीश चौधरी ने रिफाइनरी में पीएम मोदी के हाथों से लगाए पौधे को लेकर सवाल खड़े करते हुए एक्स पर लिखा, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं में पूजनीय पीपल तथा खेजड़ी के वृक्षों की सही पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं, वे संस्कृति की रक्षा के बड़े दावे कर रहे हैं. थार की जनता दिखावे और वास्तविक समझ का फर्क अच्छी तरह समझ रही है. पीएम से सवाल करते हुए चौधरी ने कहा, क्या ये पौधा खेजड़ी है?

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