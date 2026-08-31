ETV Bharat / state

कांग्रेस सांसद का सरकार को चैलेंज; कहा- अमेठी का विकास हुआ है तो मान लूंगा UP का विकास हुआ

अमेठी पहुंचे कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा. ( Photo Credit: ETV Bharat )