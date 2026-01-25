"बीजेपी में गुटबाजी नहीं, लूट बाजी है, जनता कष्ट काट रही, BJP कॉलोनियां काट रही", दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर निशाना
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बजट में आम जनता के लिए राहत देने की मांग की है.
Published : January 25, 2026 at 5:34 PM IST
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा ने कहा कि "बीजेपी नेताओं में गुटबाजी नहीं लूट बाजी की लड़ाई है. देश की जनता कष्ट का जीवन काट रही है. बीजेपी नेता अवैध कॉलोनी काट रहे हैं". वहीं, शहरी निकाय चुनाव पर कहा कि "कांग्रेस निगम चुनाव के लिए तैयार है. कांग्रेस पार्टी बीजेपी को एक बार फिर सोनीपत में हराने का काम करेगी".
"बीजेपी में गुटबाजी नहीं लूट बाजी": हुड्डा ने दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी नेताओं में गुटबाजी पर कहा कि "बीजेपी में गुटबाजी नहीं, लूट बाजी है. लूट बाजी में एक मंत्री कितना लूटेगा और सांसद कितना लूटेगा, किस महकमे में कौन कितना घोटाला करेगा. ये लूटबाजी है. जनता कष्ट का जीवन काट रही है और बीजेपी के नेता कॉलोनियां काट रही है. इसी तरह से बेरोजगारी के रिकॉर्ड बन रहे हैं. आर्थिक मंदी बड़ी चिंता का विषय है. डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार नीचे गिरना गंभीर विषय है".
बजट में राहत देने की मांग की: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "आने वाले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री से आम जनता को राहत देने की अपील करते हैं. हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों की सरकार भी बड़े कर्ज में डूब रही है. देश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं. देश के बड़े कारोबारी देश छोड़कर भाग रहे हैं". वहीं, प्रयागराज में हुई घटना पर कहा कि "सनातनियों के साथ-साथ हिंदू धर्म का अपमान किया गया है. बीजेपी सरकार के नेता और अधिकारी अहंकार में डूबे हैं. बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर वोट लेती है. लेकिन धर्म का सम्मान भी करें. जब बड़े संतों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा".
ये भी पढ़ें: कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- चुनाव में कई हार के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष
ये भी पढ़ें: करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विकास रोडमैप पर कही बड़ी बात, राहुल गांधी पर भी कसा तंज