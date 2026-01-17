ETV Bharat / state

"बीजेपी झूठी पार्टी, लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं को ठगा", दीपेंद्र हुड्डा ने HPSC चेयरमैन को बर्खास्तगी की भी उठाई मांग

रोहतक लोकसभा सें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा.

बीजेपी पर हुड्डा का निशाना
बीजेपी पर हुड्डा का निशाना
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026

Updated : January 17, 2026

जींद: हरियाणा में रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को जींद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा ने कहा कि बीजेपी झूठा प्रचार करती है. भाजपा झूठी पार्टी है. वहीं, उन्होंने HPSC चेयरमैन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की भी मांग की. वहीं, सांसद ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी को घेरा है.

बीजेपी पर हुड्डा का निशाना: हुड्डा ने कहा कि "चुनाव के समय बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की हर महिला को 2100 रुपये देने की बात कही थी. इसके बाद उन्होंने कंडीशन लगा दी. राज्य की 90-95 लाख महिलाओं में से करीब 5 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. ऐसी सरकार को क्या कहें, जो वोट लेने के लिए तो सबको योजना का लाभ देने के लिए कहे और चुनाव जीतने के बाद जब देने की बात आई तो कंडीशन पर कंडीशन लगा दी".

ईडी रेड की सांसद ने की निंदा: वहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के घर हुई ईडी रेड की भी निंदा की. हुड्डा ने कहा कि "बिना नोटिस के देश का कोई कानून छापेमारी की इजाजत नहीं देता. कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिए जाने की बीजेपी की मंशा है. जिस भी प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, वहां छापे किए जाते हैं. बीजेपी पूरी तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है".

दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बताया झूठी पार्टी (Etv Bharat)

HPSC चेयरमैन बर्खास्त करने की उठाई मांग: इसके अलावा, दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की भी मांग की है. हुड्डा ने कहा कि "एचपीएससी का नया चेयरमैन हरियाणा का होना चाहिए". इस दौरान हुड्डा ने सीएम नायब सैनी से सवाल किया कि "क्या पूरे हरियाणा में कोई भी एक व्यक्ति एचपीएससी अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है, या फिर देश का कोई एक ऐसा प्रदेश बताएं जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन दूसरे राज्य का बनाया गया हो. जब से आलोक वर्मा को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, तब से ज्यादातर युवा बाहर के ही सेलेक्ट हो रहे हैं".

संपादक की पसंद

