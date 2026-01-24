ETV Bharat / state

'यंत्र और तंत्र के जरिए सत्ता में पहुंचती है बीजेपी, इनेलो जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर रचती है षड्यंत्र' -दीपेंद्र हुड्डा

रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह की टिप्पणी पर पलटवार किया.

Congress MP Deepender Hooda
Congress MP Deepender Hooda (Etv Bharat)
रोहतक: शुक्रवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "भाजपा यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र के जरिए सत्ता में पहुंचती है. भाजपा, इनेलो जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती है. अब भाजपा का षड्यंत्र खुलकर सामने आ गया है." दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता मनीष ग्रोवर के एक वीडियो का खास तौर पर जिक्र किया.

दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर आरोप: दरअसल ग्रोवर ने जैन समाज के कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया था कि दिसंबर 2018 में हुए नगर निगम रोहतक के मेयर के चुनाव में उनके कहने पर तब इनेलो नेता सतीश नांदल ने अपने बेटे संचित नांदल को उम्मीदवार बनाया था. इस वजह से भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी. इसी पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि "राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को तो पहले से ही पता था, लेकिन अब ये बात सार्वजनिक हो गई कि भाजपा किस प्रकार षड्यंत्र रचकर सत्ता में पहुंचती है."

इनेलो पर साधा निशाना: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "भाजपा जहां सीधे जनमत से चुनाव जीतने की हालत में नहीं होती, वहां इनेलो जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारती है. जिससे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान हो. पूर्व विधायक एवं हलोपा नेता गोपाल कांडा भी पहले कह चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कहने पर सिरसा में इनेलो के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर लगाया था." उन्होंने सवाल किया कि भाजपा को क्या जरूरत थी इनेलो के उम्मीदवारों को जिताने के लिए गोपाल कांडा से जोर लगावाएं?

'बीजेपी ने इनेलो के साथ रचा षड्यंत्र': कांग्रेस सांसद ने कहा कि "भाजपा के पूर्व मंत्री ने षड़यंत्र का खुद खुलासा कर दिया कि कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए वर्ष 2018 में इनेलो का उम्मीदवार खड़ा किया था, क्योंकि अगर वर्ष 2018 में कांग्रेस, मेयर का चुनाव जीत जाती, तो वर्ष 2019 में कांग्रेस की ही सरकार बनती. लोकसभा चुनाव में मुझे रोकने के लिए भाजपा के षड्यंत्र काम कर रहे थे. अक्टूबर 2024 में भी षड्यंत्र के तहत भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन ऐसे षड्यंत्र रचने वाली पार्टियों को जनता भविष्य में बाहर का रास्ता दिखाएगी. इनेलो तो वही कहेगी, वही करेगी, जो भाजपा कहेगी. आखिर में इनेलो उन्हीं के पास जाएगी. ऐलनाबाद में जनता समझ चुकी थी, जिसके कारण अभय चौटाला को हराया. अब भाजपा कितना भी जोर लगा लें, लेकिन आने वाले समय में इनेलो सत्ता में नहीं आ सकती."

'आज कांग्रेस नहीं, बीजेपी में गुटबाजी': एक सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जूते कांग्रेस में नहीं, बल्कि भाजपा में चल रहे हैं. गुरुग्राम में राव इंद्रजीत व राव नरबीर से जाकर पूछें, अंबाला में अनिल विज, रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु और झज्जर में ओमप्रकाश धनखड़ से जाकर उनका टेम्प्रेचर पूछे. फरीदाबाद में तो जनता कष्ट के दिन काट रही है और भाजपा नेता अवैध कॉलोनियों को काटने में लगे हैं. यही नहीं भाजपा नेता तो दो बार लाइब्रेरी के फीते काट रहे हैं. भाजपा अपने नेताओं को किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रही है. मुख्यमंत्री नायब सैनी का मनोहर लाल खट्टर के साथ क्या चल रहा है, इस वजह से हरियाणा का प्रशासन नायब सैनी की नहीं सुन रहा. इसलिए मुख्यमंत्री पहले अपने बारे में सोचें, बाद में कांग्रेस पर सवाल उठाए.

