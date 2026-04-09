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'शराबबंदी फेल.. राज्यपाल से मिलूंगा', शराबकांड में जान गंवाने वालों के परिजन से मिले अखिलेश प्रसाद सिंह

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोतिहारी जहरीली शराबकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता भी दी. पढ़ें..

Akhilesh Prasad Singh
शराबकांड पीड़ितों से मिले अखिलेश सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 3:05 PM IST

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मोतिहारी: पिछले दिनों बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें रघुनाथपुर बालगंगा वार्ड नंबर 29 में के रहने वाले लड्डू शाह उर्फ जितेंद्र शाह और संपत शाह की भी जान गई थी. इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दोनों मृतकों की पत्नी ललिता देवी और लीलावती देवी से मिलकर उनको सहयोग राशि प्रदान की. सांसद ने इंसाफ का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह इस मामले को राज्यपाल के सामने भी उठाएंगे और आगे भी मृतक परिवार को हरसंभव मदद करेंगे.

शराबकांड पीड़ितों से मिले अखिलेश सिंह: अखिलेश प्रसाद सिंह ने रघुनाथपुर बालगंगा, गदरिया, मुसहरी टोला, परसौना, शंकरसरैया, हरदिया और शेखशरण टोला पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. उन्होंने पीड़ित परिवार को 10-10 हजार की आर्थिक मदद भी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है. कानून लागू हुए दस वर्ष हो गए लेकिन आज भी शराब चारों तरफ बिक रही है. प्रशासन और सरकार के गठजोड़ से यह गोरखधंधा खूब फल-फूल रहा है.

रघुनाथपुर बालगंगा पहुंचकर पीड़ितों से मिले अखिलेश सिंह (ETV Bharat)

अखिलेश सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी. इस मुद्दे को लेकर वह राज्यपाल से भी मिलेंगे. राज्यसभा सांसद ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे गांव में जागरूकता अभियान चलाएं और अवैध शराब के खिलाफ जनता को एकजुट करें.

"यह बेहद दुखद है. बिहार में जहरीली शराब का कारोबार सरकार की नाकामी का प्रतीक है. कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. आगे भी हर मदद करेंगे. हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए."- अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस

पीड़ित परिवारों का दर्द: लड्डू शाह उर्फ जितेंद्र को 5 बच्चे हैं. उनकी मौत के बाद 35 वर्षीय पत्नी ललिता देवी पर पांचों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है. पति ही घर में एकमात्र कमाऊ इंसान थे. ऐसे में अब वह समझ नहीं पा रही है कि कैसे गुजारा होगा. उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई.

"मेरी पति की कमाई पर ही घर चलता था. मेरा साथी चला गया. अब बच्चे क्या करेंगे? यह शराब ने सब छीन लिया. अखिलेश सिंह आए थे, कुछ मदद दिए हैं."- ललिता देवी, मृतक लड्डू शाह उर्फ जितेंद्र की पत्नी

संपत शाह के तीन बच्चे: वहीं, संपत शाह की पत्नी लीलावती देवी (उम्र 38 वर्ष) के तीन बच्चे हैं. उन्होंने बताया, 'पति मजदूरी करते थे, शाम को थोड़ी शराब पीते थे. सोचा नहीं था कि यह आखिरी शाम होगी.'

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ललिता देवी (पीली साड़ी में) और लीलावती देवी (सबसे दाएं) (ETV Bharat)

शराब पीने के आदी थे दोनों: मृतक लड्डू शाह उर्फ जितेंद्र शाह की उम्र लगभग 40 वर्ष और संपत शाह की उम्र करीब 45 वर्ष थी. दोनों मजदूर थे और शराब पीने के आदी थे. ग्रामीण बताते हैं कि कुछ दिनों पहले गांव में ही अवैध रूप से बनी सस्ती शराब की खेप बिक्री के लिए उपलब्ध हुई, जिसे 'झल्लीली शराब' के नाम से जाना जाता है. यह शराब मिथाइल अल्कोहल युक्त होने के कारण जानलेवा साबित हुई.

परिजनों ने बताया कि जितेंद्र शाह ने शराब पीने के बाद उल्टी, सिरदर्द और बेहोशी की शिकायत की. जिसके बाद उन्हें तुरंत मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं, संपत शाह ने भी इसी तरह की शराब पीने के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अब तक क्या कार्रवाई?: इस मामले में अबतक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दो अन्य आरोपियों ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इसके साथ ही लगातार छापेमारी की जा रही है. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं. पुलिस आती है तो रिश्वत लेकर चली जाती है.

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