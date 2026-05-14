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बंगला रजिस्‍ट्री मामला: कोर्ट ने केंद्र और दिल्‍ली सरकार से मांगा जवाब, कांग्रेस ने लगाई थी गुहार

बंगले की रजिस्ट्री के लिए कांग्रेस पार्टी की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

Delhi High court issues notice to Centre and Delhi government
केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 2:35 PM IST

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नई दिल्ली। नई दिल्ली के जंतर-मंतर रोड स्थित एक पुराने बंगले की रजिस्ट्री को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अदालत ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पार्टी का दावा है कि यह बंगला उसे 1956 में आवंटित हुआ था और वर्षों पहले पूरी भुगतान प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई थी, बावजूद इसके अब तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है.

1956 में ही किया गया था आवंटित

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर रोड के एक बंगले का रजिस्ट्री कराने की कांग्रेस पार्टी की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अंतरिम सुरक्षा की मांग पर तभी विचार करेंगे जब वो इस सवाल पर संतुष्ट हो जाएगा कि याचिका सुनवाई के योग्य है. कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि 7, जंतर-मंतर रोड का बंगला उसे 16 जनवरी 1956 में ही आवंटित किया गया था. इसके लिए पार्टी ने 1959 में ही पूरा पैसा जमा कर दिया था.

पूरा भुगतान कर चुकी है पार्टी

कांग्रेस पार्टी ने 21 मई 1959 को इसके लिए 6,10,700 रुपयों के अलावा अतिरिक्त प्रीमियम और वार्षिक किराया भी जमा किया था. उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उस बंगले पर कब्जा करने के लिए कहा गया. कांग्रेस पार्टी ने याचिका में आरटीआई से मिली सूचना का जिक्र किया है जिसमें दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने इस बंगले का रजिस्ट्री कराने को कहा था. याचिका में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जनता दल बनाम कांग्रेस और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि 1969 के पहले की कांग्रेस पार्टी के पास जो भी संपत्ति थी वो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की होगी. याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने 2017 से प्रशासन को लगातार इस बात का प्रतिवेदन दे रहा है कि इस बंगले की रजिस्ट्री कराई जाए लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके बाद पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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