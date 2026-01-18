ETV Bharat / state

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ महासंग्राम, दीपक बैज ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पदयात्रा चला रही है. दीपक बैज इसकी अगुवाई कर रहे हैं.

Deepak Baij Padyatra
दीपक बैज की पदयात्रा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है. इसके साथ ही मनरेगा के प्रावधानों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश में विरोध कर रही है. छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज मोदी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं. वे मनरेगा बचाओ महासंग्राम के जरिए पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरुक करने में जुटे हुए हैं.

बेमेतरा में दीपक बैज की पदयात्रा

मनरेगा बचाओ महासंग्राम और ग्राम पंचायत स्तरीय जनसंपर्क पदयात्रा के जरिए दीपक बैज ने बेमेतरा में हुंकार भरी है. उन्होंने ग्राम पिपरभट्ठा से बहेरा और कुसमी तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली. भोईनाभाटा में पीसीसी अध्यक्ष दीपन बैज ने जन सभा को संबोधित किया और धान की कमी को लेकर साय सरकार पर निशाना साधा. दीपक बैज के साथ इस पदयात्रा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान (ETV BHARAT)

डबल इंजन की सरकार मनरेगा की रोजगार गारंटी को खत्म करने की साजिश रच रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने पलायन का संकट खड़ा हो जाएगा. मैं सरकार से तत्काल मनरेगा योजना को सुचारू रूप से चलाने की मांग करता हूं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने मजदूरों के साथ खाया खाना

पदयात्रा के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ग्राम बहेरा में मजदूरों के साथ मुलाकात की. दीपक बैज ने मजदूरों को गमछा पहनाकर सम्मानित किया. इसके बाद दीपक बैज ने बहेरा के मालगुजार प्रांजल तिवारी के निवास में मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर सादगी से भोजन किया. उन्होंने छोटे बच्चों को गोद में खिलाया.

खाद्य मंत्री के क्षेत्र में धान की कमी चिंताजनक- दीपक बैज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बेमेतरा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक बड़े घोटाले की आशंका जताई. दीपक बैज ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के गृह जिला के संग्रहण केंद्र में धान का घोटाला होना दुर्भाग्य है.

दुर्ग में साहू समाज का संभाग स्तरीय सम्मेलन, अरुण साव ने ताराचंद साहू की प्रतिमा लगाने की घोषणा की

नियद नेल्लानार के लिए बाइक पर कलेक्टर, स्कूल और गांवों का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के निर्देश

TAGGED:

MNREGA BACHAO SANGRAM IN CG
DEEPAK BAIJ TARGETS MODI SARKAR
विकसित भारत जी राम जी योजना
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल
CONGRESS MNREGA BACHAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.