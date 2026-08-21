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राजस्थान विधानसभा सत्र : सदन के बाहर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मटके, पोस्टरों के जरिए सरकार पर साधा निशाना

ढाई साल में सरकार फेल : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार अपने ढाई साल के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े जिन मुद्दों पर जवाब मांगा जा रहा है, उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. डोटासरा ने कहा कि चाहे वंदे मातरम का मामला हो या अन्य मुद्दे, सरकार वास्तविक जनसमस्याओं से ध्यान हटाने का काम कर रही है. विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ पोस्टरों को राजनीतिक हथियार बनाया. कांग्रेस का संदेश साफ रहा कि विधानसभा के भीतर अब सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा. वहीं, एक दिन पहले मुख्य गेट पर रोके जाने के आरोप को लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई. कांग्रेस विधायकों का कहना था कि कल जिस गेट पर उन्हें रोका गया था, आज वे उसी गेट से विधानसभा पहुंचे हैं.

जयपुर : विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपने तेवर साफ कर दिए. पहले दिन विधानसभा के गेट पर विपक्ष के नहीं पहुंचने को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच हुए सियासी विवाद के बाद आज कांग्रेस विधायक एकजुट होकर विधानसभा पहुंचे. विधायकों ने मुख्य द्वार के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध जताया. कांग्रेस विधायक हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे. इन पोस्टरों के जरिए ओएमआर शीट घोटाला, छात्रसंघ चुनाव, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची के नियम लागू करने और राजस्थान में प्रसूताओं की मौत सहित कई मुद्दों को उठाया गया. कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.

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पाप का घड़ा ढाई साल में ही भर चुका : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अलग-अलग मुद्दों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता उसकी हकीकत समझ चुकी है. सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है. विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनहित के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है. जूली ने आरोप लगाया कि कभी विधानसभा के बाहर विपक्ष को गेट पर रोका जाता है तो कभी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. विपक्ष दबने वाला नहीं है और जनता के मुद्दों को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूती से उठाएगा. उन्होंने मटके के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ढाई साल में ही सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है.

मटके लेकर आए कांग्रेस विधायक (ETV Bharat Jaipur)

सदन से भागना जानती है कांग्रेस : वहींं, विधानसभा के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा ने महज राजनीतिक दिखावा करार दिया. भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास जनता से जुड़े ठोस मुद्दे नहीं हैं और वह दिल्ली से आए निर्देशों को प्रदर्शन के जरिए दिखावे के रूप में पेश कर रही है. गोठवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम् के गायन से बचने के लिए इस तरह के प्रदर्शन का सहारा ले रही है. कांग्रेस के पास सदन में सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वह विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. प्रदेश की जनता सब समझती है और कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला. गोठवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित है और वह सदन में चर्चा करने के बजाय सदन से भागने की राजनीति करती रही है. सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को भी विधानसभा में आकर अपनी बात रखनी चाहिए.