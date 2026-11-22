कांग्रेस विधायक ने सीएम सैनी के नाम खून के लिखा पत्र, सीएम बोले- 'मिलकर बात करूंगा'
Gokul Setia Blood Letter to CM: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने खून से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए लेटर लिखा.
Published : November 22, 2026 at 12:51 PM IST
सिरसा: हरियाणा कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने खून से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए लेटर लिखा. शहीद भगत सिंह चौक पर बैठकर उन्होंने पत्र लिखा. कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा खून के आंसू रो रहा है, लेकिन सरकार को शहर की बदहाली दिखाई नहीं दे रही. उन्होंने शुक्रवार को सड़क को हाथ से उखाड़ने का एक वीडियो भी शेयर किया था. जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
कांग्रेस विधायक का सीएम को खून से पत्र: गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है. पानी और सीवरेज की व्यवस्था ठप है. कहीं सफाई नहीं हो रही और नहरों में पानी नहीं है. ऑटो मार्केट का भी बुरा हाल है. जहां देखो वहां बदहाली है. सिरसा खून के आंसू रो रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि विधायक कुछ करता क्यों नहीं. विधायक का काम सरकार के संज्ञान में मामला लाना है. मैं हर विधानसभा सेशन में अपने हकों के लिए चिल्ला चिल्लाकर आवाज उठाता हूं, लेकिन सरकार को सिरसा की बदहाली दिखाई नहीं देती. मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी.
'सिरसा खून के आंसू रो रहा;- सेतिया: वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस विधायक के खून से लिखे पत्र पर कहा कि सिरसा आकर उनसे बात करूंगा. वहीं सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा विधानसभा में काफी मांगों को लेकर कई बार जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के समक्ष रख चुके है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है. सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर कई मंत्रियों को भी सिरसा के बदतर हालात के बारे में जानकारी दे चुके है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी और सरकार के मंत्री सिरसा में विकास के लिए गंभीर नहीं है.
विकास कार्यों को लेकर लिखा पत्र: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि मैंने आज अपने खून से सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है और यह पत्र सिरसा के विकास कार्यों के लिए लिखा गया है. उन्होंने कहा कि इस पत्र को वो सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सौंपना चाहते है, लेकिन पुलिस ने उनको घेर लिया. पुलिस सीएम से मुलाकात नहीं करने दे रही है. उन्होंने कहा कि सिरसा के विकास के लिए सरकार को गंभीर होकर सोचना चाहिए और सिरसा के विकास को तवज्जो देनी चाहिए.
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