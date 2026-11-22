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कांग्रेस विधायक ने सीएम सैनी के नाम खून के लिखा पत्र, सीएम बोले- 'मिलकर बात करूंगा'

Gokul Setia Blood Letter to CM ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने खून से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए लेटर लिखा. शहीद भगत सिंह चौक पर बैठकर उन्होंने पत्र लिखा. कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा खून के आंसू रो रहा है, लेकिन सरकार को शहर की बदहाली दिखाई नहीं दे रही. उन्होंने शुक्रवार को सड़क को हाथ से उखाड़ने का एक वीडियो भी शेयर किया था. जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

कांग्रेस विधायक का सीएम को खून से पत्र: गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है. पानी और सीवरेज की व्यवस्था ठप है. कहीं सफाई नहीं हो रही और नहरों में पानी नहीं है. ऑटो मार्केट का भी बुरा हाल है. जहां देखो वहां बदहाली है. सिरसा खून के आंसू रो रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि विधायक कुछ करता क्यों नहीं. विधायक का काम सरकार के संज्ञान में मामला लाना है. मैं हर विधानसभा सेशन में अपने हकों के लिए चिल्ला चिल्लाकर आवाज उठाता हूं, लेकिन सरकार को सिरसा की बदहाली दिखाई नहीं देती. मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी.