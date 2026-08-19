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बृज भूषण का नाम सुनते ही भड़कीं विधायक विनेश फोगाट, बोलीं- 'गुंडा-बदमाश है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे'

Vinesh Phogat on Brij Bhushan ( ETV Bharat )