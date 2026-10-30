GEN Z को बहकाना अब मुश्किल, बीजेपी के सारे पैंतरे जान चुकी है जनता, नए प्रदेशाध्यक्ष पर फैसला सिर्फ हाईकमान का : उमेश पटेल
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली और GEN Z की हवा को लेकर संवाददाता राजकुमार शाह से खास चर्चा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 7:12 PM IST
कोरबा : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री और और वर्तमान विधायक उमेश पटेल कोरबा प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने साफतौर पर रहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में नाम जरूर उछल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हाई कमान द्वारा ही लिया जाएगा. फिलहाल छत्तीसगढ़ में दीपक बैज के नेतृत्व में ही काम चलता रहेगा.
बड़े नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली में रखेंगे अपनी बात
लोकतंत्र बचाव अभियान के प्रश्न पर उमेश पटेल ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश में ये अभियान चलेगा. हमारे सीनियर लीडर चरण दास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव इन सब के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरी का अभियान आगे बढ़ेगा. उनके नेतृत्व में हम दिल्ली जाएंगे.
'जेन जी अब पूरी तरह से जागरुक '
जेन जी को इस अभियान से जोड़ने के प्रश्न पर उमेश ने कहा कि इस मामले में जेन जी पूरी तरीके से जागरुक है. कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप का वातावरण बना था, लेकिन आज का युवा और जैन जी किसी भी सूचना को पहले एआई में जाकर चेक करता है. इसलिए बीजेपी का आईटी सेल उनके सामने धराशाई हो जा रहा है. लोगों को समझ में आ रहा है कि सही और गलत क्या है. जेन जी को पूरी तरह से सही और गलत की पहचान है.
'हमारी रीच लगातार बढ़ी है'
कांग्रेस पार्टी आईटी सेल के पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में आप देखेंगे इंस्टाग्राम हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो. इसमे कांग्रेस की रीच मोदी की रीच से कहीं आगे बढ़ चुकी है. तो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पहले हम लोग पीछे जरूर रहे थे. लेकिन इसे हम बहुत हद तक अब कवर कर चुके हैं.
ओपी चौधरी का वित्त मंत्री के तौर पर करेंगे विरोध
सरकार कौन चला रहा है और ओपी चौधरी के सवाल पर उमेश ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैं. उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं और किसी और पर यह जिम्मेदारी आएगा, तो यह तो मुख्यमंत्री की नाकामी है. जहां तक वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी की बात है, तो वित्त मंत्री के रूप में अगर उनकी नाकामी रहेगी, तो हम उसका जरूर विरोध करेंगे.
हाई कमान लेगा फैसला
नए प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर उमेश ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम फैसला हाई कमान का होता है. अभी हमारे अध्यक्ष दीपक बैज हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, नये प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हाई कमान द्वारा लिया जाएगा. चर्चाएं तो मीडिया में चलती रहेंगी, लेकिन हाई कमान को जब भी फैसला लेना है, वही लेंगे. आने वाले समय में हम विधानसभा में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं. जिसमें हम सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे.
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