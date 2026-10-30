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GEN Z को बहकाना अब मुश्किल, बीजेपी के सारे पैंतरे जान चुकी है जनता, नए प्रदेशाध्यक्ष पर फैसला सिर्फ हाईकमान का : उमेश पटेल

GEN Z को बहकाना अब मुश्किल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री और और वर्तमान विधायक उमेश पटेल कोरबा प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने साफतौर पर रहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में नाम जरूर उछल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हाई कमान द्वारा ही लिया जाएगा. फिलहाल छत्तीसगढ़ में दीपक बैज के नेतृत्व में ही काम चलता रहेगा.







बड़े नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली में रखेंगे अपनी बात

लोकतंत्र बचाव अभियान के प्रश्न पर उमेश पटेल ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश में ये अभियान चलेगा. हमारे सीनियर लीडर चरण दास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव इन सब के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरी का अभियान आगे बढ़ेगा. उनके नेतृत्व में हम दिल्ली जाएंगे.



GEN Z को बहकाना अब मुश्किल : उमेश पटेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'जेन जी अब पूरी तरह से जागरुक '

जेन जी को इस अभियान से जोड़ने के प्रश्न पर उमेश ने कहा कि इस मामले में जेन जी पूरी तरीके से जागरुक है. कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप का वातावरण बना था, लेकिन आज का युवा और जैन जी किसी भी सूचना को पहले एआई में जाकर चेक करता है. इसलिए बीजेपी का आईटी सेल उनके सामने धराशाई हो जा रहा है. लोगों को समझ में आ रहा है कि सही और गलत क्या है. जेन जी को पूरी तरह से सही और गलत की पहचान है.





'हमारी रीच लगातार बढ़ी है'