बड़ी खबर: कांग्रेस MLA के बेटे ने खुद पर करवाया था हमला, पिता ने रोते हुये किया खुलासा, जानिये क्या कुछ कहा

रुद्रपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर बीते दिनों हुए हमले के मामले में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ ने ही खुद पर हमला करवाया था. ये बात तिलक राज बेहड़ ने खुद मीडिया के सामने आकर बताई है. इस खुलासे के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. इस काम में सौरभ राज बेहड़ का साथ उसके पार्षद दोस्त ने दिया था.

विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ के मामले के बारे में उन्हें रात से जानकारी मिल रही थी, वहीं सुबह पुख्ता जानकारी भी मिली. विधायक तिलक राज बेहड़ के अनुसार उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ ने अपने दोस्त इंद्र के साथ मिलकर खुद ही षड्यंत्र रचा था.

विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि इंद्र का परिवार भी सुबह उनसे मिलने आया था. उन्होंने बताया कि सौरभ राज बेहड़ ने ही इंद्र से कहा था कि उसके साथ कोई घटना करा दो.

अच्छा होता इंद्र यदि उन्हें या गौरव को बता देता तो शायद ये नौबत नहीं आती. आज उनकी छीछालेदर नहीं होती. ये जो कुछ हुआ है, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है. सौरभ ने जो किया है, उसके लिए वो पूरे समाज से, अपनी पार्टी से और सभी शुभचिंतकों से चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य दलों के माफी चाहता हूं.

-तिलक राज बेहड़, विधायक, कांग्रेस-

विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि पुलिस ने शक के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की, उनके परिवारों से भी वो माफी मांगते हैं.