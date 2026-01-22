ETV Bharat / state

बड़ी खबर: कांग्रेस MLA के बेटे ने खुद पर करवाया था हमला, पिता ने रोते हुये किया खुलासा, जानिये क्या कुछ कहा

कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बेटे के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और उससे सारे संबंध तोड़ने की बात भी कही है.

रुद्रपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर बीते दिनों हुए हमले के मामले में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ ने ही खुद पर हमला करवाया था. ये बात तिलक राज बेहड़ ने खुद मीडिया के सामने आकर बताई है. इस खुलासे के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. इस काम में सौरभ राज बेहड़ का साथ उसके पार्षद दोस्त ने दिया था.

विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ के मामले के बारे में उन्हें रात से जानकारी मिल रही थी, वहीं सुबह पुख्ता जानकारी भी मिली. विधायक तिलक राज बेहड़ के अनुसार उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ ने अपने दोस्त इंद्र के साथ मिलकर खुद ही षड्यंत्र रचा था.

विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि इंद्र का परिवार भी सुबह उनसे मिलने आया था. उन्होंने बताया कि सौरभ राज बेहड़ ने ही इंद्र से कहा था कि उसके साथ कोई घटना करा दो.

अच्छा होता इंद्र यदि उन्हें या गौरव को बता देता तो शायद ये नौबत नहीं आती. आज उनकी छीछालेदर नहीं होती. ये जो कुछ हुआ है, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है. सौरभ ने जो किया है, उसके लिए वो पूरे समाज से, अपनी पार्टी से और सभी शुभचिंतकों से चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य दलों के माफी चाहता हूं.
-तिलक राज बेहड़, विधायक, कांग्रेस-

विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि पुलिस ने शक के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की, उनके परिवारों से भी वो माफी मांगते हैं.

मुख्यमंत्री से लेकर मेरी पार्टी के प्रमुख तक ने मुझसे सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा.
-तिलक राज बेहड़, विधायक, कांग्रेस-

विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि उनके बेटे सौरभ के पत्नी के साथ कुछ घरेलू मामले थे. यदि वो उस बारे में उनसे जिक्र करता तो वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते. हालांकि उन्होंने शादी के बाद ही सौरभ को अलग कर दिया था. सौरभ का जो हक था, वो भी उसे बहुत समय पहले ही दे दिया गया था.

उसने मुझे किडनी दी थी, इसी कारण उससे मेरा थोड़ा बहुत लगाव रहता था. इसीलिए वो घर आता-जाता था, लेकिन उसने जो कर्म किया माफी योग्य नहीं है. मैं उससे अपने संबंध हमेशा के लिए खत्म करता हूं. मैं उसको अब नहीं अपना सकता. उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है. मुझे उसने बर्बाद किया है. लोगों की नजरों में उसने मुझे गिराया है.
-तिलक राज बेहड़, विधायक, कांग्रेस-

ये शब्द कहते हुए विधायक तिलक राज बेहड़ फफक कर रो पड़े. उनके आंसू नहीं रुक रहे थे. तिलक राज बेहड़ ने रोते हुए कहा कि उन्हें कष्ट है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ.

मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा, जिसकी सजा मुझे मिल रही है. अब मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोल सकता हूं. बस इतना ही कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं. पुलिस का आभारी हूं, जिन्होंने पूरी मेहतन करके इस केस के नजदीक पहुंची, उन्होंने हमारी आंखें खोली.
-तिलक राज बेहड़, विधायक, कांग्रेस-

बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे सौरभ बेहड़ पर बीते दिनों कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ था. सौरभ ने आरोप लगाया था कि नकाबपोश तीन बदमाशों ने उस पर हमला किया. घटना के बाद आनन-फानन में उन्हें रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं, इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ था. उधर, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन अब हकीकत कुछ और निकली तो लोग भी हक्के बक्के रह गए हैं.

