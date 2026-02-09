हल्द्वानी में SDM की तैनाती नहीं होने से नाराज हुए कांग्रेस विधायक, धरना देकर जताई नाराजगी
नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में एसडीएम की तैनाती नहीं होने पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपना गुस्सा जाहिर किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 9, 2026 at 3:09 PM IST
हल्द्वानी: कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश एक बार फिर सरकार पर आग बबूला हैं. कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और हल्द्वानी में एसडीएम के तैनाती की मांग की. इस मामले को लेकर उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता भी की.
आज सोमवार 9 फरवरी को हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट परिसर में लंबे समय से न्यायिक कार्य बाधित रहने को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश खुलकर सामने आया. कोर्ट के नियमित संचालन न होने के विरोध में विधायक सुमित हृदयेश और पार्षद रवि जोशी ने एसडीएम कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया.
इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधि जमीन पर बैठकर विरोध जताते नजर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. बताया जा रहा है कि एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के स्थानांतरण के बाद से कोर्ट का संचालन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है. कोर्ट में न्यायिक अधिकारी की स्थायी तैनाती न होने के कारण कई दिनों से सुनवाई प्रभावित है. इसका सीधा असर न केवल अधिवक्ताओं पर पड़ रहा है, बल्कि आम जनता को इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. छोटे-छोटे मामलों के लिए भी लोगों को तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है.
धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण न्यायिक इकाई है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचते हैं. कोर्ट का नियमित संचालन न होना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.
उन्होंने कहा कि प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि न्यायिक कार्य बाधित न हों और आम जनता को समय पर न्याय मिले. धरने के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले से अवगत कराया.
उन्होंने हल्द्वानी में शीघ्र नए एसडीएम की तैनाती की मांग की, ताकि कोर्ट का कार्य दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके. पार्षद रवि जोशी ने कहा कि न्यायिक कार्य ठप होने से क्षेत्र की जनता में रोष है. लोग अपने जरूरी काम छोड़कर कोर्ट आते हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है. उन्होंने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की.
पढ़ें---