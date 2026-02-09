ETV Bharat / state

हल्द्वानी में SDM की तैनाती नहीं होने से नाराज हुए कांग्रेस विधायक, धरना देकर जताई नाराजगी

हल्द्वानी: कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश एक बार फिर सरकार पर आग बबूला हैं. कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और हल्द्वानी में एसडीएम के तैनाती की मांग की. इस मामले को लेकर उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता भी की.

आज सोमवार 9 फरवरी को हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट परिसर में लंबे समय से न्यायिक कार्य बाधित रहने को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश खुलकर सामने आया. कोर्ट के नियमित संचालन न होने के विरोध में विधायक सुमित हृदयेश और पार्षद रवि जोशी ने एसडीएम कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया.

हल्द्वानी में SDM की तैनाती नहीं होने से नाराज हुए कांग्रेस विधायक (Etv Bharat)

इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधि जमीन पर बैठकर विरोध जताते नजर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. बताया जा रहा है कि एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के स्थानांतरण के बाद से कोर्ट का संचालन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है. कोर्ट में न्यायिक अधिकारी की स्थायी तैनाती न होने के कारण कई दिनों से सुनवाई प्रभावित है. इसका सीधा असर न केवल अधिवक्ताओं पर पड़ रहा है, बल्कि आम जनता को इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. छोटे-छोटे मामलों के लिए भी लोगों को तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है.