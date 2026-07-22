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छात्र प्रदर्शन पर सियासत तेज, विधायक श्वेता सिंह बोलीं- छात्रों की आवाज और बुलंद की जाएगी

धनबाद: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध और मुखर कर दिया है. इस क्रम में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह धनबाद पहुंचीं. सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा.

उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लंबे समय से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन पर पुलिस कार्रवाई की गई. श्वेता सिंह ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने सख्ती बरती. उनके अनुसार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया.

मीडिया से बात करतीं कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को बल प्रयोग के जरिए दबाने का प्रयास उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही छात्रों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई में उनका साथ देती रहेगी. कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार से मांग की कि NEET पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, पूरे मामले की जिम्मेदारी तय की जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें.