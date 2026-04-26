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रोहित बोहरा बोले, 'भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी, इसलिए नहीं कर रहे निकाय-पंचायत चुनाव'

रोहित बोहरा ने कहा कि अब हम पार्टी में उदाहरण सेट करेंगे कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले के लिए कोई जगह नहीं हो.

Party Meeting at Congress Headquarters
कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 3:48 PM IST

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जयपुर: राज्य सरकार की ओर से निकाय-पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस विधायक और जयपुर शहर कांग्रेस के प्रभारी रोहित बोहरा ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश में एंटी इनकंबेंसी है, इसलिए सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है. बोहरा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पर्ची सरकार में जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, तब तक सरकार चुनाव नहीं कराएगी. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी पता चल गया है कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकमबंसी है और एक तरफा माहौल है. अगर अभी चुनाव कराए तो सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा.

'पैसा नहीं, केवल घोषणा कर रही है सरकार': रोहित बोहरा ने कहा कि सरकार के पास कोई पैसा नहीं है लेकिन केवल घोषणाएं कर देते हैं. प्रदेश में तीन एक्सप्रेसवे का काम बंद हो गया, क्योंकि सरकार के पास भूमि अधिग्रहण करने के लिए पैसा ही नहीं है, कई शहरों में बाईपास के काम भी बंद हो गए हैं क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है. जल जीवन मिशन में भी काम ठप हो गया क्योंकि ठेकेदारों के 3500 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे रही है. वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं. रोहित बोहरा ने कहा कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है.

रोहित बोहरा ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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'मनमर्जी से पंचायतों में किया परिसीमन': बोहरा ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से मनमर्जी से पंचायतों में परिसीमन किया है. उसको लेकर लोगों में नाराजगी है. बोहरा ने कहा कि 133 नगर पालिकाएं ऐसी हैं, जहां पर 2011 की जनगणना के आधार पर मनमर्जी से परिसीमन कर दिया ताकि चुनाव जीत सके, लेकिन लोगों में इसे लेकर नाराजगी है. वहीं बोहरा ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही है बल्कि ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं. ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हैं, यह एक पहली ऐसी सरकार है जिसे राजनेता नहीं बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं.

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'नेताओं के साथ समर्थक भी चले जाते हैं': इससे पहले संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए रोहित बोहरा ने कहा कि हमें संगठन को मजबूत करना है क्योंकि कई बार देखा है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके समर्थक भी उसके साथ ही चले जाते हैं. इसलिए हम इस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे कि अगर कोई नेता चला भी जाए, तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़े.

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'बगावत–अनुशासनहीनता करने वाले को पार्टी में जगह नहीं': बोहरा ने निकाय–पंचायत चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को भी नसीहत देते हुए कहा कि टिकट किसी एक को मिलेगा. लेकिन जो लोग पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है. होता क्या है कि कोई बगावत करके चला जाता है, फिर हम माफ कर देते हैं. वो वापस पार्टी में आ जाता है. हमारे लिए नासूर बन जाते हैं. अब हम पार्टी में उदाहरण सेट करेंगे कि पार्टी में अनुशासन में रहना है. जिसे अनुशासनहीनता करनी है, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है. बैठक को कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी संबोधित किया.

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