विधानसभा में काली पट्टी लगाकर कांग्रेस विधायक ने जतायी नाराजगी, नीतीश कुमार पर बोला हमला

पटना: कांग्रेस के चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान काली पट्टी लगाकर पहुंचे. कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में हो रही हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं. मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर ही हम काली पट्टी लगाकर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुंह खोलें और विपक्ष के सवालों का जवाब दें.

काली पट्टी लगाकर पहुंचे कांग्रेस विधायक: सरकार की ओर से कानून का राज को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा कि कानून का राज है तो प्रतिदिन हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों नहीं रुक रही है? हालांकि कांग्रेस विधायक अकेले काली पट्टी लगाकर पहुंचे थे, जबकि बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं. अकेले आने के सवाल पर सफाई देते हुए अभिषेक रंजन ने कहा कि सभी लोग साथ में आएंगे.

"बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट करें. बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, महिलाएं गायब हो रही हैं, इसपर सीएम चुप्पी साधे हुए हैं और इसी का विरोध करते हुए मैंने काली पट्टी बांधी है. अखबार के पन्ने महिला अपराध और गुंडागर्दी से भरे पड़े हैं."- अभिषेक रंजन, कांग्रेस विधायक

महागठबंधन का चौतरफा हमला: वहीं दूसरी तरफ विधानसभा पोर्टिको में राजद और वामपंथी दल के विधायक बिहार में शिक्षा की बदहाली और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. दैनिक मजदूरी को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया कि कम राशि दी जा रही है.