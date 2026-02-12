विधानसभा: बजट में जयपुर को क्या मिला...विधायक रफीक ने बालमुकुंदाचार्य को देखकर ली चुटकी
विधानसभा में एक दूसरे से ठिठोली करते दिखे कांग्रेस और भाजपा के विधायक.
Published : February 12, 2026 at 1:43 PM IST
जयपुर: सियासी जमीन पर विरोधी दिखने वाले नेता इन दिनों विधानसभा में एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं. बुधवार को विधानसभा में बजट के बाद कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के बीच काफी देर हंसी मजाक हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य भी गुरुवार को सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले हंसी मजाक करते दिखे.
विधानसभा में बजट को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान और हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के बीच नोकझोंक हुई. रफीक ने कहा कि जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री फ्री दे दिए. जयपुर को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट में कुछ नहीं मिला. सवा दो साल हो गए अब तो जाने की तैयारी हो गई. इस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि हम दोबारा फिर जीतकर आएंगे. रफीक खान ने कहा कि जनता सुन रही है कि जोधपुर को कुछ नहीं दे पाए. जयपुर को जोधपुर जैसा ही कर दो. इस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि जोधपुर को भी कुछ नहीं दे पाए. जोधपुर भी आज तक मांग रहा है. इसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए चले गए.
पिछले दिनों जयपुर के चांदपोल स्थित परकोटे के पास दरगाह की छत निर्माण को लेकर विधायक बालमुकुंदाचार्य और रफीक खान के बीच खूब बयानबाजी हुई थी. तब विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा था कि अमीन खान और रफीक खान के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार अशांत बिल लेकर आ रही है. ये लोग नहीं चाहते कि सनातनी लोग परकोटे में चैन से रह सकें.
डोटासरा-बालमुकुंदाचार्य के बीच भी हुई थी हंसी मजाक: इससे पहले बुधवार को बजट की समाप्ति के बाद गोविंद डोटासरा और बालमुकुंदाचार्य के बीच हंसी मजाक हुई थी. तब डोटासरा ने कहा था कि मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत सबसे ज्यादा रामगंज मंडी क्षेत्र में है. वहां हॉस्पिटल खुलवा दीजिए. हम सब सरकार के साथ हैं, जिस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा था कि आप तो अंदर बजट की तारीफ करके आए थे.
