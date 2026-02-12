ETV Bharat / state

विधानसभा: बजट में जयपुर को क्या मिला...विधायक रफीक ने बालमुकुंदाचार्य को देखकर ली चुटकी

जयपुर: सियासी जमीन पर विरोधी दिखने वाले नेता इन दिनों विधानसभा में एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं. बुधवार को विधानसभा में बजट के बाद कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के बीच काफी देर हंसी मजाक हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य भी गुरुवार को सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले हंसी मजाक करते दिखे.

विधानसभा में बजट को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान और हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के बीच नोकझोंक हुई. रफीक ने कहा कि जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री फ्री दे दिए. जयपुर को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट में कुछ नहीं मिला. सवा दो साल हो गए अब तो जाने की तैयारी हो गई. इस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि हम दोबारा फिर जीतकर आएंगे. रफीक खान ने कहा कि जनता सुन रही है कि जोधपुर को कुछ नहीं दे पाए. जयपुर को जोधपुर जैसा ही कर दो. इस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि जोधपुर को भी कुछ नहीं दे पाए. जोधपुर भी आज तक मांग रहा है. इसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए चले गए.

